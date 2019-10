¿Sabes por qué Smart Fit es el gimnasio inteligente?

Los gimnasios Smart Fit, fueron inaugurados hace más de 10 años, y se desarrollaron con el objetivo de democratizar el fitness de calidad excepcional para todo ciudadano de a pie. Es decir, gracias a la variedad de planes de inscripción puedes elegir el que más se ajuste a tu presupuesto.



Realizar actividad física a diario o varios días a la semana es cuestión muy seria de salud y Smart Fit quiere contribuir a la mejora de la salud a través de la práctica de diferentes tipos de ejercicio. En cada uno de sus centros encontrarás entrenamientos de alta intensidad que se realizan en el salón de clases. Allí, gracias a la tecnología llevada al entrenamiento de calidad podrás trabajar tu cuerpo a través de un visionado en un proyector. Este entrenamiento se denomina HIIT y está diseñado para aquellas personas que quieren y/o necesitan perder peso y acelerar su metabolismo. Este tipo de entrenamiento te proporcionará un seguido de ejercicios que provocarán la función de seguir quemando calorías incluso horas después de tu entrenamiento. Suena bien, ¿cierto?



Los centros Smart Fit están pensados para todo tipo de personas, enfocados en tu comodidad y rapidez. Inscríbete en tan solo 10 minutos a través de su página web, reserva citas específicas, cámbiate de centro si es que prefieres asistir a otro de sus gimnasios con total tranquilidad y por supuesto cambia tu plan siempre que lo necesites.



Como dicen ellos Smart Fit #TeLaPoneFacil y es totalmente cierto. Ofrecen un amplio horario y más de 500 gimnasios repartidos entre Colombia, Brasil, Chile, México, República Dominicana, Perú y Ecuador. No tienes excusa para ponerte en forma y cuidar tu salud física y mental.



Todos los gimnasios Smart Fit están adecuados y preparados con una alta tecnología y las mejores instalaciones del mercado hoy en día. Equipos diseñados específicamente para mejorar tu rendimiento siempre de forma segura a precios accesibles para todo tipo de bolsillo.

Profesionales del deporte desarrollan y preparan diferentes tipos de entrenamiento de forma personalizada ajustando objetivos para cada una de las personas que forman parte de la comunidad Smart Fit. Un servicio excelente que te valora como persona no como un ingreso pasivo como muchos otros centros. Para Smart Fit eres importante y tu salud, tu seguridad y tus objetivos priman por encima de todo. Es por esa razón los profesionales que trabajan en cada uno de los centros te guiarán en el proceso ayudándote a alcanzar tus metas.



No dudes en ponerte en contacto con el equipo Smart Fit si aún no lo tienes claro. Estarán encantados de ofrecerte su ayuda. Cuídate como nunca lo habías hecho, únete a la comunidad Smart Fit. ¿A qué estás esperando?