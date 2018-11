¿Sabes en qué momento realmente dejamos de ser jóvenes?

Investigaciones de varios expertos señalan que el envejecimiento humano comienza a los 30. La ciencia, el primer lugar al que deberíamos recurrir y en la que existe cierto consenso sobre la afirmación de que el cuerpo empieza a envejecer a los 30 años. Así lo afirman varios científicos españoles.

Sin embargo, para otros investigadores como los de Nueva Zelanda afirmaron en 2015 que el envejecimiento a partir de los 26 años depende de factores relacionados tanto con la genética como con el estilo de vida, como el nivel de colesterol, el índice de masa corporal o la presión sanguínea.

De manera que, una persona de 40 años puede envejecer más rápido que una de 50. Por otra parte, hace unos años expertos señalaron que la vejez inicia con la edad a la que envejecen diferentes órganos de nuestro cuerpo. Es decir, en el caso del cerebro y los pulmones, sería alrededor de los 20 años, cuando comienzan a envejecer. Mientras que los riñones y el hígado, envejecen a partir de los 50 años.

Pero ¿Qué dice la psicología?

Para esta ciencia, la juventud va más allá de una edad, pues tiene más que ver con el lado emocional y lo cultural también, más que con lo biológico. La experta Amparo Calandín, expresa que "Por supuesto que ser joven está relacionado con lo emocional. Hay personas de 20 años biológicamente jóvenes que a nivel psicológico y de conducta son inactivas, ya que no hacen nada, no se divierten, no sienten jovialidad, y en cambio hay gente mucho más mayor que tiene una actitud frente a la vida abierta y flexible” señala la psicóloga.

Solo hay cinco años de juventud

En el caso de los millennials, los cuales han sido muy criticados no lo tiene especialmente fácil. Una encuesta a británicos en 2010, señalaba que los ciudadanos consideraban que uno deja de ser joven a los 35. Después en 2018 la cifra de los 30. Pero en 2013 les preguntaron algo muy parecido, acerca de cuándo creen que la gente deja de ser adolescente, la gran mayoría dijo que a los 25, pues debido a la crisis económica y la precariedad laboral se ha retrasado mucho más la madurez. Con todo lo anterior recabada mediante estas investigaciones, tenemos tan solo 5 años para ser jóvenes, para formarnos, lograr una estabilidad profesional y la independencia económica, así como establecer relaciones duraderas y sanas.

Aunque pareciera una locura, la juventud es cuando tu quieras.

Entonces, volvemos al inicio, ¿qué es ser joven? ¿Cuándo empieza y cuándo termina la juventud? Aunque pareciera una locura, la juventud es cuando tu quieras. Pero debes ser siempre abiertos a que el mundo evoluciona, surgen nuevos referentes de vida y tenemos que ir adaptándonos a ellos, ser tolerantes y flexibles, indica Amparo Calandín, como condición para sentirnos eternamente jóvenes.