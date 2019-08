¿Sabes cuál es la diferencia entre perder peso y perder grasa?| Rodrigo

La mayoría de las personas prefiere bajar de peso de manera rápida para lucir una figura impresionante, pero a veces no ve resultado y es que a veces no se entiende bien la diferencia entre perder peso y grasa, varía un poco, por lo que en muchos casos no se ve reflejado, a muchos le preocupa, por este motivo es fundamental saber a ciencia cierta su diferencia para mantener una vida saludable.

De acuerdo con César Bustos, director de Pronaf, expertos en programas de nutrición y actividad física, sugiere que podemos ver personas con el mismo peso y ser totalmente opuestos en el aspecto físico y el estado de salud, por lo que, si de verdad queremos preocuparnos por algo, deberíamos hacerlo por el exceso de grasa, comparado con nuestro porcentaje de masa muscular y no el peso.

Se habla de perder peso sin tener en cuenta la pérdida de grasa, pero hay que saber que el peso es un factor variable que puede llevarte directa a la confusión y a la frustración, de tal manera que con hacer una dieta extrema puedes perder peso de forma rápida pero no grasa, y volver a ganar después el doble.

Es importante saber la diferencia entre perder peso y grasa, ya que puede en muchas ocasiones no vemos los resultados de hacer ejercicio.

El equipo de KilosOut, explica que los términos perder peso y perder grasa son cosas muy diferentes. El peso se compone de agua, grasa, músculo, huesos, órganos… y cuando necesitamos perder peso debe ser mayoritariamente grasa.

Una de las sugerencias de los expertos es que, en muchas ocasiones al perder peso, se pierde músculo o incluso densidad ósea, poniendo en riesgo la salud. De ahí la importancia de evitar las dietas milagro o soluciones mágicas.

