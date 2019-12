¡SI ODIAS NAVIDAD! Eres más inteligente de lo que crees Foto cortesía Jose Rodriguez

Si eres de esas personas que odia la navidad, no te preocupes que te vean como bicho raro, tu puedes ser más inteligente de lo que muchos piensan, sueles tener un talento especial, incluso sueles sentirte más auténtico y disfrutar mucho más de lo otras personas lo hacen ¡entérate por qué!

Eres más inteligente

Por más raro que pienses que odiar la navidad es algo muchas personas ven mal, no te preocupes, no debes de dejar de ser tu y no cambies esa postura que tienes, ya que tú eres una persona especial, incluso, es muy probable que vivas un cierto hartazgo cada vez que alguien te dice cosas como «¿Por qué no te gusta la Navidad?

Si en muchas ocasiones piensas que navidad no es una fecha bonita sino una invención de los centros comerciales para que gastemos dinero y no te gusta verte con personas que hace tiempo no ves por qué te parece una postura consumista, ¡Podrías tener razón!

Odiar navidad

De acuerdo con la directora y fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva, las navidades tienen un gran componente consumista y además nos hace sentirnos obligados a ser amables y agradables cuando en realidad no nos apetece.

La experta sugiere que lo más ideal es que si no te gusta la navidad, seas una de esas personas a las que se le da especialmente bien analizar y detectar el lado oscuro de las cosas, poseas una fortaleza psicológica que en psicología positiva se denomina «Análisis».

Esta fortaleza o talento la mayoría de las veces caracteriza a todas esas personas que se toman el tiempo antes de actuar, evalúan la situación y toda información, además generas un pensamiento más crítico y concreto.

Mejores cualidades

Eres capaz de analizar los pros y los contras con detalles.

Estudias los efectos a medio y largo plazo.

Das el paso solo cuando los datos objetivos te digan cuál es la mejor decisión.

Un defecto: Sin embargo, tu fortaleza analítica a veces te impide disfrutar plenamente de las cosas desde la simplicidad

