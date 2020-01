Ryder Carroll, un auténtico maestro de la organización

Como la mayoría de nosotros, Ryder Carroll trató por todos los medios de organizar su vida: aplicaciones, sistemas, planes, calendarios, programas y nada funcionaba. Así que se puso a pensar hasta que dio con su propio método, un sistema que solo necesitaba papel y lápiz, y que era al mismo tiempo efectivo y poco estresante. Compartió ese método con algunos amigos y al poco tiempo este se había convertido en un fenómeno viral. Cientos de miles de personas en todo el mundo siguen hoy su sistema de organización.

Con el Método Bullet Journal, Rydel Carroll ha impactado en la vida de miles de personas.

Pero El método Bullet Journal, lanzado vía Editorial Planeta, es mucho más que un libro sobre gestión del tiempo. Es ante todo un manifiesto sobre cómo queremos vivir y de qué manera organizar los dos elementos más importantes de nuestra vida: nuestro escaso tiempo y energía.

Ryder Carroll, creador del Bullet Journal. Es director creativo de Idean, una empresa de diseño radicada en Nueva York, y anteriormente ha diseñado desde apps hasta videojuegos. Además, la creatividad le viene de familia: es nieto del famoso guionista Sidney Carroll (El buscavidas) e hijo del novelista Jonathan Carroll. Como diseñador ha trabajado Adidas, Vogue, The Wall Street Journal y HP.

“El Método Bullet Journal” es un libro revolucionario que te ayudará a poner orden, sacar más partido a tu tiempo y alcanzar las metas que te propongas.

¿En verdad el método surgió de la planificación de una boda?

Totalmente cierto, una colega estaba planeando su boda, su escritorio estaba lleno de trozos de papel y cuadernos, ella estaba tratando de organizarse, pero se sentía abrumada. Así que le compartí mis cuadernos que contenían los orígenes del Bullet Journal.

¿Le costó trabajo compartir la información con otros?

Me ocasionaba una mezcla de ansiedad y miedo, pero siendo el Bullet Journal diseñado para abordar sus desafíos, y pese a saber que al compartirlo con otros me volvía vulnerable, me atreví a dar el paso.

Además de listas de las tareas pendientes por hacer, el cuaderno también puede servirnos para apuntar otro tipo de listas sobre cosas más específicas.

¿Cuál fue el trasfondo de este método?

Esencialmente, desarrollé el sistema Bullet Journal para responder a una necesidad particular. Mientras jugueteaba con los sistemas de productividad, descubrí varios defectos, incluido el hecho de que la mayoría de los sistemas no eran cómodos.

¿Que ventajas encontró en el diseño del método?

El Bullet Journal te permite diseñar tus propias herramientas para conectar a un objetivo superior. Vi que mi sistema marcaba la diferencia en la vida de otras personas.

El sistema Bullet Journal nos permite recordar el pasado, organizar el presente y planear el futuro.

¿Su método marca un alto al abuso de la tecnología digital?

Demasiada tecnología puede ser abrumadora. Estamos conectados casi todo el día, desde el momento en que nos despertamos hasta el momento en que nos vamos a dormir. Y aunque muchos sistemas de productividad contienen un conjunto de características tecnológicas, a menudo no las usamos.

¿Es revolucionario proponer escribir en papel en plena era digital?

A lo mejor alguna gente se siente confundida sobre por qué escribir a mano o en un cuaderno cuando puedes conectar con gente alrededor del mundo empleando un teléfono o un email. Lo que yo hago es sentarme y explicarles por qué lo hago. Soy cuidadoso respecto a mi relación con la tecnología.

Ryder creó un sistema rápido y flexible que se adapta a ti por completo.

¿Le sorprendió el enorme éxito logrado con este método?

Es justo decir que el sistema Bullet Journal se ha convertido en un fenómeno global, con innumerables usuarios y hackers de productividad entusiasmados con Bullet Journal en Twitter. Para alguien como yo que ha tenido problemas para usar de manera confiable los sistemas de productividad, puedo decir con toda sinceridad que el Bullet Journal es una forma útil de rastrear mis tareas, organizar mis pensamientos y determinar qué es realmente importante.

