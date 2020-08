Rutina mañanera de Katy Perry y Orlando Bloom; lo hacen DIARIO durante una hora

En una entrevista con The Times of London, Katy Perry dijo que no sabía que Orlando Bloom estaba en una prohibición sexual autoimpuesta de seis meses cuando lo conoció en 2016.

"No tenía idea de que ese era el caso. Lo conocí en 2016, ambos estábamos en un viaje diferente”

La cantante asegura que ella y su pareja tienen una relación espiritual

Rutina mañanera de Katy Perry y Orlando Bloom

La cantante aseguró que Orlando es muy sensible y muy evolucionado emocionalmente. Se levanta a las 7 de la mañana y canta durante una hora.

“Una de las cosas que nos une es nuestro deseo de evolucionar más espiritualmente. ¿Y nuestro deseo de investigar ese reino? Uno de nuestro amor principal los idiomas son la evolución espiritual ", dijo Katy Perry.

"Amamos el misticismo, las conspiraciones, los extraterrestres, todo eso. Nos encanta la aventura de la mente. Eso es definitivamente algo a lo que estamos obligados” agregó.

Katy Perry ya había hablado espiritualmente antes en una entrevista con Vogue India en la que llamó a Bloom "sabio".

"Cuando nos conocimos, él dijo que nos quitaríamos el veneno, y realmente lo hacemos", dijo Perry a Vogue India.

"Es agotador, pero realmente nos responsabilizamos mutuamente. Nunca he tenido un compañero que estuviera dispuesto a emprender un viaje emocional y espiritual como Orlando.

"Es desafiante, porque estás enfrentando todas las cosas que no te gustan. Es como una limpieza sin fin ".

Perry y Bloom estuvieron juntos durante un año antes de separarse en febrero de 2017, pero luego se reconciliaron en febrero de 2018 y se comprometieron en febrero de 2019. En marzo de 2020, Perry anunció a través de un video musical que ella y Bloom esperaban su primer hijo juntos.

Orlando Bloom tiene un hijo de nueve años llamado Flynn con su ex esposa Miranda Kerr, con quien Perry dijo que es cercana.

TE PUEDE INTERESAR:Katy Perry PIERDE otro gran ser querido en su vida ¡Está destrozada!