Rutina facial para una piel joven después de los 40

Los cuidados de la piel varían dependiendo de la edad de la mujer ya que se tienen diferentes necesidades en cada etapa de la vida.

A los 40 es necesario modificar la rutina facial de los 30 y comenzar a optar por productos que se adapten, nutran y protejan mejor la piel.

Veamos qué cuidados necesita la piel a partir de los 40 años y cómo frenar los signos de envejecimiento más evidentes.

Es posible lucir una piel bonita, unificada e iluminada a los 40 siempre y cuando cuentes con una rutina de cuidado facial que se adapte a tu tipo de piel.

Es decir, al llegar a esta edad tu piel necesitará nuevos ingredientes para atenuar mejor las arrugas y recuperar elasticidad.

¿Cómo elegir la rutina facial correcta?

Cuida de tu piel.

Principalmente, buscaremos estimular la producción natural de colágeno y elastina, que son las encargadas de mantener la piel lisa y tersa.

Pero no solo es importante contar con una rutina facial especial, sino también con una alimentación saludable y equilibrada y mucha, pero que mucha, hidratación y vitamina C y A.

¿Cómo identificar las necesidades de la piel?

Identifica las necesidades de tu piel.

¿Influye la edad para considerar una piel como "piel madura"? Sí y no.

Si eres una persona que se ha cuidado a lo largo de los años, es más que probable llegar a los 40 luciendo una piel de 30 o 35 años.

Ya lo dice el dicho, la piel de los 40 es la piel que hemos cuidado a los 30. Y, la piel que cuidamos a las 40 es la piel de los 50.

Pero ¿cómo saber que la piel necesita cambiar de fase y una nueva rutina de cuidado facial?

Evaluando si aparecen los siguientes signos de envejecimiento celular:

La piel está más fina y apagada.

Aparición de manchas solares o manchas rojas en la piel.

Pierde progresivamente elasticidad y tono.

Se empiezan a atenuar ciertas arrugas o líneas de expresión.

¿Cómo tener una piel de porcelana después de los 40?

Rutina de belleza para mujeres mayores.

Si ya cuentas con una rutina facial que cumples a rajatabla, solo necesitarás comenzar a sustituir ciertos elementos que la componen, como optar por una crema antiarrugas más concentrada e incluir ¡los masajes faciales!

Recuerda que es muy importante comenzar a utilizar cremas antiarrugas al llegar a los 30 años y que su uso debe intensificarse más a los 40 años.

También recordemos que, a partir de los 25 años, la limpieza e hidratación facial cobra especial relevancia. Si no has mimado tu piel con cremas o no la hidratas a menudo, ¡no desesperes! Nunca es tarde para apostar por el bienestar y los cuidados faciales.

Limpieza facial de mañana y noche.

Limpia tu piel a diario, tanto por la noche como por la mañana para eliminar todos los residuos de los tratamientos que aplicamos por la noche como las toxinas, el sudor, restos de maquillaje y la contaminación.

Al terminar con la limpieza facial es necesario que utilices un tónico facial, sobre todo si tienes la piel muy sensible y con tendencia a las rojeces.

Exfoliación y sérums.

Es necesario que exfolies tu piel al menos 1 vez por semana para una limpieza más profunda y reparadora.

A partir de los 40 la piel pierde luminosidad, por lo que una buena exfoliación te ayudará a mantener los poros limpios y más cerrados.

Los sérums faciales son más que recomendables, casi una obligación al llegar a esta edad.

Esto se debe a que los sueros tienen una mayor concentración de activos que ayudan a cuidar las pieles maduras haciendo que absorban mejor todos los nutrientes de las cremas antiarrugas.

Y, como antioxidante, opta por un serum facial que contenga ácido ferúlico y/o resveratrol.

Protección solar diaria.

Debes llevar protección solar los 365 días al año, aunque no tomes el sol. La piel se enfrenta a diario a toda la polución del medio ambiente.

Si quieres evitar las temidas manchas solares, que también envejecen la piel, utiliza un filtro solar con SFP 50, incluso aunque tu crema antiarrugas contenga factor de protección.

Recuerda que, si estás mucho tiempo en el exterior, debes reaplicar tu crema o filtro solar cada dos horas.

Si por el contrario permaneces más tiempo en espacios interiores puedes optar por un fotomaquillaje con filtro solar.

Masaje facial.

El momento ideal para incluir los masajes faciales es a partir de los 30. A los 40 es casi una obligación.

Puedes probar por el masaje asiático Gua Sha y/o combinarlo con ejercicios faciales como pronunciar las vocales en voz alta, inflar las mejillas o parpadear rápido.

Otra forma de masajear el rostro es mediante los cepillos faciales.

Crema antiarrugas con retinol por la noche.

En función de tu tipo de piel, elige una crema antiarrugas que se adecue a tus necesidades y, sobre todo, que contenga RETINOL.

El retinol es clave para los cuidados de la piel a partir de los 35-40 años. Así que opta por una crema que, sí o sí, cuente con este producto entre sus ingredientes.

Consume abundante agua.

Ahora más que nunca tu piel necesita hidratarse a diario, ya que se deshidratará más rápido debido al envejecimiento celular.

Otro tip es combinar tratamientos estéticos con tu rutina facial. Puedes optar por la radiofrecuencia para estimular la producción de colágeno y la elastina.

Para las bolsas y ojeras, las infiltraciones de ácido hialurónico y colágeno te ayudarán mucho a aclarar las zonas más oscuras y apagadas de tu piel.

