Rutina de ejercicios para marcar el abdomen bajo, desde casa

En estos días de aislamiento y que no puedes acudir al gimnasio, no hay excusa para ejercitarse, te traemos una rutina de ejercicio para trabajar el abdomen bajo, desde tu casa y no te quedes sin realizar actividad física.

Fortalecer la parte del abdomen bajo, posee beneficios como reducir algunos dolores de espalda y evitar ciertos espasmos en el área central del cuerpo. Es por eso que mostramos algunos de los ejercicios ideales para fortalecer esta parte del cuerpo, de acuerdo a expertos.

Ejercicios para hacer en casa

Plancha

Este ejercicio ayuda a generar resistencia y fortalece de manera particular esta área. Lo que puedes hacer si eres principiante, es comenzar haciendo 5 sets de 10 planchas, tratando de mantenerte en cada una durante 45 segundos (mínimo). Si sientes que vas a ‘colapsar’, entonces respira profundo y sigue, vas a ver que con el tiempo, tu resistencia en la posición, mejorará.

Puente

Siéntate en el suelo y coloca tus brazos detrás de ti, de tal forma que tus dedos se encuentren dirigidos hacia tus pies. Sube las rodillas y ahora, eleva la espalda al cielo (siempre con el ombligo hacia adentro). Sube un pie y resiste en esa posición por 15 segundos. Siéntate unos cuantos segundos y repite la misma posición con el otro pie. Debes realizar 5 sets de 10 repeticiones (una con cada pierna).

Elevaciones simultáneas de piernas y brazos

Acostada boca arriba, trata de elevar tus piernas en un ángulo que vaya de los 65 a los 90 grados (esta parte, depende de si eres avanzada o principiante) y a la par, trata de elevar tus brazos al cielo mientras tienes el abdomen firme. Procura mantener esta posición por 30 segundos sin colapsar y luego acuéstate. Trata de iniciar con 30 repeticiones, con un descanso de 10 segundos entre cada elevación.

Elevación de piernas

Acostada boca arriba, procura que tus manos se encuentren con las palmas hacia abajo, ya que serán tu punto de apoyo. Una vez que te encuentres cómoda, procura elevar las piernas completamente estiradas junto a tu cadera, manteniendo el abdomen fuerte y hacia adentro. Mantén la postura por 30 segundos y regresa a la posición original. Inicia con 3 sets de 10 repeticiones, con un descanso de un minuto entre cada una.

Pájaro-perro

Colócate con seis puntos de apoyo (brazos, rodillas y piernas) sobre un tapete y con el abdomen firme, trata de estirar el brazo derecho hacia el frente, mientras extiendes la pierna izquierda hacia atrás. Intenta mantenerte en esa posición por 20 segundos, y luego regresa para que el codo derecho, toque la rodilla izquierda; descansa y repite esta secuencia del lado opuesto. Puedes iniciar haciendo 6 sets con 10 repeticiones, acompañándolo con descansos que no sean muy prolongados.

La ventaja de cada uno de estos ejercicios para abdomen bajo es que los puedes hacer en la comodidad de tu casa, y solo requieres de unos minutos al día para realizarlos. Si los combinas con una dieta saludable, es probable que tu abdomen bajo se vea mejor y se fortalezca en menos de lo que piensas.