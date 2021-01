Rutina de belleza: productos en tendencia que rejuvenecerán tu PIEL este 2021

Este 2021 cuida tu piel con estos productos cosméticos. Foto: bellezaparamujeres.com

¿Lista para renovar tu rutina de belleza?, conoce las tendencias en productos cosméticos que llenarán el mercado este 2021 y prepárate para lucir ¡más joven que nunca!, lo mejor es que están recomendados por la experta Dra. Maribel Pedrozo, así que, ¡toma nota!

Productos cosméticos que rejuvenecerán tu belleza este 2021

Ácido hialurónico

La Dra. Maribel Pedrozo asegura que este producto te ayudará a incrementar la elasticidad de tu piel, a disminuir las arrugas, fortalecer la matriz extracelular interna, lo mejor es que puede usarse tanto en las mañanas como noches y es perfecto para todo tipo de piel, eso sí recomendó usar uno 100 por ciento orgánico, su recomendación ha sido, la mascarilla nocturna hidratante de Morning Glow de JOAH Beauty que podrás encontrar en joahbeauty.com.

Probióticos

Este producto de belleza estará en tendencia este 2021 y si optas por usarlo podrás obtener entre otros beneficios protección contra la radiación solar y los radicales libres, además podrás incrementar de forma natural el colágeno y con ello prevendrán las manchas en la piel, la Dra. Maribel Pedrozo, señaló que estos se encuentran en el kéfir o yogur y que son bacterias vivas que pueden combatir la rosácea, erupciones cutáneas, eccemas y hasta el acné, ya que nutren la piel.

La recomendación de la experta es la crema antiedad con prebióticos Skintelligence de Talika que puedes encontrar en amazon.com.

Ceramidas

Estas son grasas o lípidos que están en la piel y fortalecen su barrera natural, haciendo que no pierda hidratación, así que, si estás buscando ponerle solución a la dermis irritada, reactiva o seca, este producto de belleza, será crucial para conseguirlo, la Dra. Maribel Pedrozo recomendó el limpiador y suero con ceramidas y avena Confidence in a Cleanser de It Cosmetics que puedes encontrar en itcosmetics.com.

Añade a tu rutina de belleza algunos de estos productos, ¡te ayudarán a verte más joven! Foto: Glamour

Bakuchiol

Este es conocido como retinol vegano y es capaz de combatir las líneas finas, además rejuvenece y estimula la producción de colágeno, así que es tu opción ideal para tener una piel suave, luminosa y perfecta, la Dra. Maribel Pedrozo recomendó Baku Anti-Aging Serum de Terra/form que puedes encontrar en terraformbrands.com.

Kombucha

Este activo se obtiene de la fermentación del té negro de Ceilán y se compone de polifenoles, vitamina y AHA que proporcionan cuidado a todas las capas de la piel, la experta recomendó el tónico con rosa y kombucha de MIG Beauty que puedes encontrar en migliving.com.

Aceite de cáñamo

La Dra. Maribel Pedrozo comentó que este tipo de productos para la belleza son ideales para combatir la rosácea y pieles sensibles, es rico en minerales, vitaminas y antioxidantes que pueden fortalecer y calmar la piel, además de que la nutre profundamente cuidándola de la irritación y aportándole luminosidad, la experta recomendó el suero calmante Vitamin Rich + Hemps Seed Oil de Dr. Maribel Pedrozo que puedes encontrar en drmaribelpedrozo.com.

Escualano

Añade este producto cosmético a tu rutina de belleza tiene origen del primer prensado en frío de aceitunas de calidad alta y no posee químicos, es ideal como humectante de alta pureza, es perfecto para eliminar las arrugas por sus propiedades antibacterianas, antioxidantes y regenerativas, la experta recomienda el tratamiento de peeling nocturno con bakuchiol, escualano y una mezcla de ácidos AHA y BHA entre otros ingredientes Overnight sensation de Thrive Causemetics que puedes encontrar en thrivecausemetics.com.

