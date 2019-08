Rutina de 3 ejercicios para QUEMAR GRASA en 10 segundos

Son tan solo 3 ejercicios que te ayudarán a quemar grasa y el tiempo que invertirás es nada más de 10 segundos; la rutina es ideal para las personas que tienen poco tiempo para poder realizar ejercicios en casa o al aire libre.

Esto implica que se trata de rutinas de cardio, con la finalidad de poner el cuerpo en actividad física, pues una buena manera de comenzar cualquier tipo de rutina.

De acuerdo a lo que dio a conocer el portal de información, The National Institute of Health, Estados Unidos, el punto principal es marcar el abdomen, aunque también se necesitan diversos ejercicios cardio vasculares, ya que la grasa acumulada es lo que no permite que los músculos se marquen.

Plancha

De los ejercicios más efectivos para marcar el abdomen, además, lo trabaja completo.

¿Cómo se hace?

Colócate boca abajo con los codos y las puntas de los pies sobre el suelo. Levanta tu torso e intenta colocar tu espalda lo más recta posible, las piernas estiradas y que parte de tu peso se sitúe en los codos pero el resto en el abdomen y haciendo tensión en todos los músculos del cuerpo. Entre más resistas, mejor, aunque el tiempo estimado es por 10 segundos.

Crunch sostenido

Las típicas y famosas abdominales tradicionales. La diferencia en este ejercicio, es que debes mantener la posición por un tiempo.

¿Cómo se hace?

Recuéstate y flexiona las piernas ligeramente. Tus brazos deben ir estirados a los costados de los muslos. Acto seguido, levanta tu torso y mantén esa posición durante 10 segundos. Descansa durante otros 10 segundos y repite el movimiento 5 veces más; con esto mantendrás los dos primeros bloques del recto abdominal, tan duros que parecerán de acero.

Piernas arriba

La elevación de piernas es un ejercicio muy efectivo para la parte baja de abdomen. Pero cuando se mantiene la posición, trabaja todos los músculos del abdomen.

¿Cómo se hace?

Recuéstate boca arriba y eleva las piernas levemente, únicamente despréndelas del suelo unos centímetros. Coloca tus brazos a los lados estirados y no los muevas. La intención es jugar 10 segundos, descansar otros 10.

La rutina es fácil, sencilla y muy práctica para aquellas personas que quieran quemar grasa; pues con una dieta equilibrada y aunque sea 10-15 minutos de cardio tendrán un vientre de envidia que querrá cualquier otra persona.

