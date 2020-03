Ruptura amorosa o dolor físico, activa las mismas áreas cerebrales, tips tras una ruptura. (Foot cortesía América Retail)

Seguramente, y tras una ruptura amorosa, le has dicho a un amigo que te duele mucho y que el hecho de que ya no existe como tal la relación te ha dejado un gran dolor, sin embargo para algunas personas esto podría un poco exagerado, o en su caso , si lo vivieron, podrían llegar a pensar que es algo metafórico, pero no, si existe.

Así es, aunque pueda parecer que es un juego de palabra, de acuerdo con la especialista Silvia Olmedo “está comprobado científicamente que el dolor por el fin de una relación amorosa activa las mismas áreas cerebrales que el malestar físico”. De igual forma explica que cuando rompemos con nuestra pareja “nos duele literalmente y en ocasiones nos deja muy heridos”.

Fin de una relación amorosa

Por otro lado señala que el final de una relación amorosa suele vivirse de una forma muy similar al duelo por el fallecimiento de un ser querido. “Es un proceso complejo que se vale de ese gran aliado que es el tiempo para sanar las lesiones que nos provocó ese final” y que hay individuos que lo viven muy fuertemente al grado de necesitar ayuda profesional con el objetivo de superar lo que están pasando porque sienten que el mundo se fue abajo.

Ante esto comenta que si concluiste con tu pareja recientemente “no es necesario a que esperes a que todo se desmorone para jugar al ave Fénix” y ante esto sugiere lo siguiente, lo cual puede ser de gran ayuda para que tu mundo esté firme.

Tips tras una ruptura amorosa

Que seas consciente de tus pensamientos y de tus conversaciones, puesto que si identificas que hablas mucho de tu ex o vienen a tu mente muchos pensamientos de tu ex relación, frenes la obsesión y te concentres en otra cosa: “Puedes imponerte “castigos”,por ejemplo, cada vez que la mente te traicione, deposita una moneda en un cajón y déjala ahí”, ya cuando haya transcurrido el tiempo en el que ya no tengas que guardarla, cómprate algo.

Probablemente al inicio sientas muchas ansiedad al pensar en que tienes que eliminar todo lo relacionado a tu ex relación, “pero tampoco te tortures, quita la foto de la mesita de noche y cambia la imagen de fondo de tu teléfono”, y por ende no te relaciones con algo que involucre a esa persona como leer sus mensajes o escuchar el cd que te regaló, etc.

No combines el alcohol con el teléfono.

Deja de seguir a tu ex en las redes sociales.

Aliméntate bien.

No busques a alguien que sustituya.

Si dejaste de frecuentar a tus amigos “es un buen momento para ponerse al día”.

