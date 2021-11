El novenario para un difunto consiste en rezar el Santo Rosario durante nueve días, por el eterno descanso de un difunto; es una de las formas más completas y eficaces de pedir por el eterno descanso de un ser querido. Te compartimo el rosario para difuntos de lunes.

El novenario generalmente se inicia al día siguiente de la cristiana sepultura o cremación del difunto, y es celebrado por los familiares y amigos.La Iglesia prefiere que el novenario sea seguido por la Santa Misa, por lo que generalmente los familiares y amigos se reúnen en una Iglesia para rezar antes de la misa del día.

Los misterios gozosos son parte de la oración católica del Rosario, en concreto la primera de las cuatro series de cinco misterios, tratan el anuncio y la infancia de Jesús. Después de los mismos, se rezan los misterios luminosos de la vida pública de Cristo, los misterios dolorosos de la Pasión y los misterios gloriosos de los sucesos ocurridos desde la Resurrección.



¿Cómo rezar el Rosario para difuntos de lunes completo?

El novenario para un difunto le ayuda a ganar indulgencias

Rezar un rosario para pedir a María que interceda ante Jesús por el alma del difunto. Se deben orar los 5 misterios, luego el Gloria al Padre y se dicen 5 jaculatorias. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos gran Señora.

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libramos Señor Dios Nuestro.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Amén.

V: Ave María Purísima

R: Sin pecado concebida

V: Abre Señor mis labios

R: Y mi boca proclamará tu alabanza

V: Dios mio ven en mi auxilio

R: Señor apresúrate en socorrerme.

Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta.

Amén.

Dales Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua.

Ofrecimiento del Rosario

Dios Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe que proclama la vida, muerte, pasión y resurrección de tu Hijo Jesucristo, te ofrecemos este Santo Rosario por nuestro(a) hermano(a) _____ y te pedimos, que así como ha participado ya de la muerte de Jesucristo que también llegue a participar de la alegría de la gloriosa resurrección.

Por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.

¡Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina del Santo Rosario! Fiados en vuestra bondad nos acercamos a Vos, para honrar vuestro nombre y consolar nuestras almas.

María con solo nombrarte mi alma recibe alegría, con la esperanza que tengo de verte en mi compañía , del arca testamento y de la paz alegría, con el nombre de María empezamos el Padre Nuestro.

Rezar 1 Padre Nuestro:

Rezar el Credo:

Rezar 3 Avemarías:

Rezar el Gloria:

Peticiones Finales:

Pidamos a Dios, una vez más, por el eterno descanso de nuestro hermano(a) _____ y por las necesidades de la Iglesia y el mundo entero.

*A cada petición respondemos: Te rogamos Señor.

-Por todos nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios limpie completamente su alma de toda mancha de pecado y les conceda el descanso eterno.

Te rogamos Señor.

-Por todos los que están por dejar este mundo, para que se arrepientan de sus pecados y entreguen su vida a Cristo, como ofrenda agradable.

Te rogamos Señor.

-Por todos los que no conocen a Cristo, para que Dios mueva su corazón y les conceda la oportunidad de conocerlo y entregarse a Él, sin reservas.

Te rogamos Señor.

-Por todos nosotros, para que estemos siempre preparados para el gran encuentro con Cristo.

Te rogamos Señor.

-Por los pastores de la Iglesia, para que prediquen con valentía y autenticidad la Palabra de Dios y así vayan despertando en los feligreses el sentido verdadero de la vida y de la muerte.

Te rogamos Señor.

¿Cuáles son los misterios de los lunes?

Los misterios gozosos se rezan los días lunes

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, desde la institución de los misterios luminosos por Juan Pablo II, se reservan el lunes y el sábado para recitar y meditar los misterios gozosos

Primer misterio gozoso: La anunciación

«Al sexto mes el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David, el nombre de la virgen era María» (Lc 1,26-27).

«La anunciación de María inaugura la plenitud de "los tiempos" (Gál 4,4), es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos» (CIC, 484). Imágenes de la Anunciación

Segundo misterio gozoso: La Visita

«En aquellos días María se puso en camino y fue de prisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su vientre, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando a voz en grito, dijo: "Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre"» (Lc 1, 39-42)

«La "visita" de María a Isabel se convirtió así en visita de Dios a su pueblo» (CIC, 717)

Tercer misterio gozoso: El Nacimiento del Hijo de Dios

«Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad.

Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta.

Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento» (Lc 2,1-7).

«Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre (cf. Lc 2, 6-7); aquellos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo» (CIC, 525).

Cuarto misterio gozoso: La presentación en el templo

«Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarlo, se le dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el vientre. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la Ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la Ley del Señor: Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor» (Lc 2, 21-24).

«La circuncisión de Jesús, al octavo día de su nacimiento, es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la Alianza, de su sometimiento a la Ley» (CIC, 527).

Quinto misterio gozoso: El niño Jesús perdido y hallado en el templo

Jesús encontrado por sus padres cuando era niño hablando con los Doctores de la Ley.

«Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Y sucedió que al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas»(Lc 2, 41-47)

«El hallazgo de Jesús en el Templo es el único suceso que rompe el silencio de los Evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina: "¿No sabíais que me debo ocupar de los asuntos de mi Padre?"» (CIC, 534).

¿Qué comida se puede dar en un novenario de difunto?

Los tamales son uno de los platillos que se ofrecen tras concluir un novenario

En los estados del centro del país, después del velorio se reparte, entre los familiares y personas allegadas al difunto, una comida que generalmente consiste en un mole casi siempre negro que se acompaña con arroz, tortillas o tamales de frijol con mole simples de masa blanca o azul.

Ahora conoces el rosario para difuntos de lunes, y así contribuir a que las personas queridas que ya no se encuentran con nosotro ganen indulgencias.

