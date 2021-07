Rosario a la Virgen del Carmen ¿Cómo se reza?

Nuestra Señora del Carmen es la denominación común que suele recibir Santa María del Monte Carmelo, una de las diversas advocaciones de la Virgen María y que se rinde devoción cada 16 de julio con el rosario a la Virgen del Carmen.

Su denominación procede de su veneración en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, cerca de Haifa. La veneración de esta advocación mariana ha sido difundida en el mundo por la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, llamados carmelitas y venerada por el santo rosario a la virgen del Carmen.

Si deseas conocer cómo se lleva a cabo el rosario a la virgen del Carmen, así como lo referente a la fiesta de la virgen del Carmen, a continuación La Verdad Noticias te comparte toda la información correspondiente.

¿Cómo se reza el rosario a la virgen del Carmen?

Rosario a la Virgen del Carmen

Con motivo de la festividad de la Stella Maris, Patrona de los marineros, cada 16 de julio en varios países el pueblo honra con saetas, procesiones, ofrendas, rezos y rosarios a la Reina de los mares, pidiéndole protección y amparo en momentos de angustia y dificultad.

El Rosario a la Virgen del Carmen se reza de la siguiente manera:

-Señal de la Cruz

-Acto de Contrición

-Ofrecimiento:

Virgen Santísima, purifica nuestros labios y nuestros corazones para rezar dignamente tu santísimo rosario, el que humildemente ofrecemos en satisfacción de nuestros pecados, aumento de la fe, feliz estado de la Iglesia, destrucción de las herejías, paz y concordia y por las benditas almas del Purgatorio.

(Se puede decir una intención particular, si se quiere)

-Misterios

A la Virgen del Carmen la quiero y venero, porque nos protege a la hora de la muerte y saca a las almas del Purgatorio.

Al terminar la Decena, decir: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

Ave María purísima, sin pecado concebida.

-Oración final

Virgen Santísima del Carmen: Este Rosario es en acción de Gracias por toda tu intersección por nosotros, desde antes de empezar el mundo. Te damos Gracias por todo lo que nos has enseñado, por llevarnos de tu mano a tu Divino Hijo Jesús y por estar pendiente de nuestras humanas necesidades, las de nuestra familia, nuestros prójimos y nuestros enemigos. Te damos Gracias Oh Madre Santa porque nos protegerás en la hora de nuestra muerte, de nuestras angustias y nos sacarás con prontitud del Purgatorio. Amén.

-Las tres avemarías de salutación

Dios te salve Maria, templo y sagrario de la Santísima Trinidad: No permitas a la Virgen Santísima que ningún cristiano viva ni muera en pecado mortal. Amén

-Oraciones finales

Bajo tu amparo nos acogemos oh Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestra necesidad; antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen Gloriosa y Bendita, ruega por nosotros oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial Princesa, Virgen Sagrada Maria, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes Madre Mía; y dame tu santa bendición, que yo la recibiré para mí y para mi familia, mi prójimo y el mundo entero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

-Oremos

Te suplicamos Señor, infundas tu Gracia en nuestras almas, para que quienes por el anuncio del Ángel, hemos conocido la Encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su Pasión y su Cruz, lleguemos a la Gloria de la Resurrección. Por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. Amén

Si deseas descargar el Rosario a la virgen del Carmen completo, sigue este enlace.

Jaculatoria a la virgen del Carmen

Jaculatorias a la Virgen del Carmen

A diferencia del rosario a la virgen del Carmen, las jaculatorias son las que se pueden rezar diariamente junto con los siete Padre nuestros y Ave María, ofreciéndoles con la oración con que se terminan.

Pues eres nuestro consuelo y medianera con Dios, Ruega, Señora, por nos, Virgen del Monte Carmelo.

Por la pena y agonía que orando tuvo en el huerto Jesús, en sangre cubierto, que del rostro le salía, cuando el Ángel le traía el suave licor del Cielo.

Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte Carmelo. Padre nuestro y Ave María.

Por los nudosos cordeles con que sus manos prendieron al pilar, donde le dieron cinco mil azotes crueles, para que las almas fieles, tengan divino consuelo.

Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte Carmelo. Padre nuestro y Ave María.

Por el terrible dolor que la corona de espinas causó en las sienes divinas de Jesús mi Redentor; para aplacar el dolor de la malicia del suelo.

Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte Carmelo. Padre nuestro y Ave María.

Por la púrpura y la caña con que le mostró Pilato al tropel del pueblo ingrato para mitigar su saña, con la sangre que le baña desde la cabeza al suelo.

Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte Carmelo. Padre nuestro y Ave María.

Por el tránsito postrero que hasta el Calvario pasó cuando en sus hombros llevó aquel pesado madero, y como Isaac verdadero hizo sacrificio al Cielo.

Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte Carmelo. Padre nuestro y Ave María.

Por las señales que hicieron las tinieblas y la luz, cuando enclavado en la Cruz al Rey de la gloria vieron; y con clamores rompieron, las piedras, templo y su velo.

Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte Carmelo. Padre nuestro y Ave María.

Por la sensible lanzada que después de Cristo muerto dejó su costado abierto, y su alma muy traspasada; puesto que sois abogada de los que están en el suelo.

Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte Carmelo. Padre nuestro y Ave María.

Así como las jaculatorias y el rosario a la virgen del Carmen, también puedes realizar oraciones para pedirle por la salud y protección.

