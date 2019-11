Ropa virtual, la última tendencia de la moda

¿Imaginas gastar 9 mil 500 dólares, es decir, más de 180 mil pesos, en una prenda de ropa digital? Richard Ma, director ejecutivo de la firma de seguridad Quantstamp, sí.

Aunque parezca increíble, este hombre decidió “invertir” en un vestido digital diseñado por la casa de alta costura ‘The Fabricant’ (Ámsterdam, Países Bajos), para que su esposa pudiera presumirlo en redes sociales.

“Sin duda, es muy caro, pero también es una inversión”, declaró Ma, quien aseguró creer que el conjunto tendrá un gran valor a largo plazo: "En 10 años todo el mundo 'llevará' ropa digital. Es un recuerdo único. Un signo de los tiempos".

Sin embargo, este no es el único ‘insensato’ en el mundo, pues de hecho, la compañía escandinava ‘Carlings’ también decidió lanzar su propia línea de ropa digital, ¡y esta se “agotó” en tan sólo un mes!

"Suena un poco estúpido decir que la 'agotamos', lo cual es teóricamente imposible cuando trabajas en una colección digital porque puedes crear tanta como quieras [pero] Tuvimos que poner un límite en la cantidad de productos que íbamos a producir para hacerlo un poco más especial", informó Ronny Mikalsen, director de marca de Carlings a la BBC.

De acuerdo con Mikalsen la ropa digital no sólo permite a los diseñadores crear artículos fuera de lo estándar y que traspasen los límites de la extravagancia, sino que a los compradores también les permite comprar cosas que no se atreverían a usar “o que no podrías permitirte comprar físicamente”.

Por su parte, ‘The Fabricant’ publica ropas digitales constantemente en su página web, sin embargo, de acuerdo con la cofundadora de la empresa, Amber Jae Slooten, los consumidores necesitan las habilidades y el software para integrar los artículos en sus fotos y son principalmente profesionales de la industria quienes descargan las piezas de su colección.

"Pero también gente que siente mucha curiosidad por ver cómo se ven puestas. La gente quiere tener eso, especialmente desde que aquel vestido se vendió por US$9.500”.

Por ahora, estos serían apenas los primeros pasos de la industria de moda digital, aunque de acuerdo con el analista jefe de venta del grupo empresarial NPD, Marshal Cohen, podría convertirse en un “fenómeno increíble”.

"¿Creo que esto va a ser algo enorme y que durará para siempre? No".

Por su parte, el director de la Agencia de Innovación de Moda del London College of Fashion, Matthew Drinkwater, opina que "La moda digital se convertirá en una parte importante de cada negocio de ropa en la moda del futuro", pues gracias a la influencia de los videojuegos y el constante cambio en los gustos de los consumidores, le dará a la industria de la moda la seguridad de que la ropa digital tendrá un verdadero impacto a largo plazo.

