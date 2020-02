Rituales sencillos que serán tus mejores aliados para encontrar pareja. (Foto cortesía Ohmirevista)

A veces llega un punto de la vida en el que nos gustaría compartir nuestros momentos agradables con otra persona con la que podamos disfrutar al máximo de ellos, en donde la podamos abrazar y besar, y por ello si este es tu caso y ya te gustaría decirle adiós a la soltería aquí te daremos algunos rituales para atraer a tu pareja.

Rituales para encontrar pareja

Si, puede que uno de tus propósitos de Año Nuevo haya sido encontrar pareja, sin embargo por el destino o simplemente porque tu no has hecho algo al respecto aún no está contigo y ya llegó el punto que te gustaría ir de compras, al cine, teatro u hacer otra actividad en compañía de tu persona favorita y no sabes cómo conseguirlo. Pero calma, por ello aquí te diremos algunos rituales para que puedas lograrlo; así que comencemos.

Rituales sencillos que serán tus mejores aliados para encontrar pareja. (Foto cortesía Hechizos de amor)

Ritual con manzana y miel para encontrar pareja

Un punto muy importante de este ritual es que sus olores dulces serán de gran ayuda para atraer a tu pareja y por ende consolidar tu relación. Lo único que necesitas es una manzana roja y córtala a la mitad, posteriormente vas a quitar el néctar de uno de los pedazos y el otro lo dejarás así.

Seguidamente entre los dos cachos de la manzana, coloca una fotografía tuya y la de la persona que quieres en tu vida en el ámbito amoroso. Finalmente tira la miel en la manzana, y con una oración pídele a San Valentín lo que deseas alcanzar.

Ritual con una medalla para atraer al amor

Este también es muy fácil y no vas a necesitar mucho tiempo, solamente requieres una medalla o amuleto que esté dedicado a San Valentín puesto que atrae a los enamoradas.

TE PUEDE INTERESAR: Mhoni Vidente revela ritual para encontrar el AMOR

Ya que la tengas, enciende tres velas en color rosa y emplea una fotografía en la que ambos aparezcan y se encuentren en una situación muy alegre.

Rituales sencillos que serán tus mejores aliados para encontrar pareja. (Foto cortesía Bruja Real)

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana