Rituales para la noche de Halloween ¡Muy PODEROSOS!

Con estos poderosos rituales son especiales apra este 31 de octubre ya que por la noche las fronteras entre lo natural y lo sobrehumano dejan de existir y los muertos aprovechan el momento para deambular por el mundo de los vivos. Y es precisamente en Halloween donde ese carácter sobrenatural el que cientos de personas al otro lado del charco aprovechan para realizar estos hechizos que La Verdad Noticias tiene para ti.

Proteger el hogar y los negocios

En la noche de Halloween se debe salir a la naturaleza para recoger hojas y frutos típicos del otoño, como por ejemplo castañas o manzanas. Para proteger el hogar se deberán poner en todas las esquinas de la casa en número impar y/o, en las del negocio, para atraer la prosperidad. Todo debe retirarse el día 3 de noviembre, agradeciendo la protección que durará todo el año.

Ritual de la abundancia en Halloween

En un cuenco de barro o cerámica se colocan 7 granos de arroz, un puñado de avena y brotes de alfalfa. Se prende todo con un cerillo y un poco de carbón vegetal, mientras se recorre el hogar ahumando cada estancia. Debes pedir que la prosperidad llegue a tu hogar y a tu familia. Si además además añades un poco de ruda, estarás limpiando y protegiendo tu casa de cualquier influencia negativa. Cuando el fuego se consuma, entiérralo todo en el jardín más cercano. Verás que tan fuerte es este ritual.

Ritual de amor

Necesitas una copa con agua, un cuenco, un par de ramas de canela y una vela roja en una habitación tranquila. Escribe en una hoja tu nombre y seis aspectos de tu relación de pareja, o de las que has tenido hasta ahora, que te han hecho daño y no quieres volver a repetir. Enciende la vela. Lee tres veces en voz alta lo que has escrito y visualiza todo eso alejándose. Después, quema el papel en el cuenco junto a la canela, y apágalo cuando haya ardido con el agua de la copa. Desde la ventana, lanza el contenido lejos de ti y deja que la vela roja se consuma para que tu relación sea más sana y feliz, o atraer un amor de estas características.

Ritual para atraer la suerte

En la noche de Halloween, coloca una castaña sobre un paño blanco por cada miembro de la familia, en las que se habrá dibujado con pintura o rotulador blanco la inicial de cada persona. Cubrir las castañas con hojas de laurel y canela en rama y cerrar el paño con un nudo. A la mañana siguiente se entrega a cada miembro su amuleto del ritual que hiciste, para que lo guarde en la mesita de noche. La castaña proporcionará suerte todo el año y se puede llevar a exámenes y entrevistas de trabajo para obtener lo mejor.