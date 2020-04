Rituales para iniciar el mes lleno de armonía en el hogar. Foto: RSVPOnline|

La confianza, es un factor clave para que nuestros deseos se cumplan, además es fundamental sintonizar con nuestro Yo Soy y lograr la unificación de Mente, Pensamientos y Emociones al realizar cualquier Decreto o Ritual. Ponemos a tu alcance algunos rituales para lograr este mes la armonía en tu hogar.

Ritual para dinero en el hogar

Debes tirar las cosas que no te sirvan para nada, la acumulación impide muchas veces que la buena suerte no entre en la casa. Este ritual debe realizarse el primer sábado de cada mes.

Ritual Dinero. Foto: Hechizo secreto

Debes quemar albahaca, romero y ajos machacados en un sahumador, y dejar que la esencia impregne todas las áreas de la casa, la efectividad de un ritual dependerá de que una vez realizado sepas realizar una vida en armonía con el bien.

Ritual para la salud y armonía

Con las mejores intenciones para que reine la salud en tu hogar necesitas 4 elementos:

1 vela blanca

1 vela azul

1 vela roja

Un cuchillo

Pásales un algodoncito con aceite de oliva a las velas y colócalas en un porta velas, las enciendes y al mismo tiempo tienes que decir: "Que esta vela actúe con amor y sabiduría, que me proteja de enfermedades, que me traiga la salud y que me llene de energía positiva".

Mantén las velas encendidas unos minutos y reza una oración. Agradece al universo por tus deseos concedidos y apaga las velas.

Ritual del amor. Foto: Santeria

Ritual para atraer la suerte

Debes tener fe, esperanza, y confianza de que las cosas buenas llegarán a nuestra vida. La mentalidad de que "tenemos mala suerte" sólo te llevará a atraer la mala fortuna. Por ello, puedes realizar este ritual con la confianza de que, ante tu nueva disposición, llegará lo bueno y lo propicio a tu hogar.

Necesitas 7 cuencos, preferentemente de barro. Pueden ser cazuelas, macetas u otros. También consigue miel y un puñado de menta fresca.

Comienza mezclando la miel que consigas y la menta fresca en un recipiente, para repartir en cada uno de los siete cuencos de barro. Mientras lo haces, tienes que concentrarte en que la buena suerte está en el aire, y debes invitarla a visitar tu hogar.

Luego, reparte estos siete cuencos en los siete puntos que consideres más apropiados de tu casa y lee esta oración:

"Amado Yo Soy, Te invoco para que con tu Divino Poder así como yo coloco la miel en esta vasija, en mi casa, para endulzar mi vida y la de todos los seres que Amo, que endulces nuestras vidas haciendo Reinar permanentemente la Paz y Armonía. Que esta miel y esta menta sean los instrumentos que Sostienen abiertas las puertas de la Suerte para mi Hogar y sus moradores. Gracias, Amado Yo Soy porque sé que me escuchas, Dado es Aquí y Ahora. Gracias".

Ritual suerte. Foto: Entrepreneur

Ritual para la abundancia

1 Bolillo de pan

1 Plato blanco

1 Vela verde

Miel de abejas

Pon en un plato blanco el bolillo de pan, en medio introduce la vela verde y baña el pan con la miel. Este ritual se hace el primer día del mes y se recita el siguiente decreto.

"Aquí y Ahora con el Poder del Yo Soy Decreto Hacer Reinar Permanentemente la Paz y Abundancia en mí y alrededor de mí, para mi alto Bien y del Mundo Entero" Gracias Universo que es así!

El verde es el color de la esperanza, el pan es para que no falte abundancia en casa y la miel es el fruto del trabajo de muchas abejas.

Nota: Se deja el pan con la vela ya terminada los primeros 8 días del mes y después se pone a los pies de un árbol frondoso, lejos de casa.

TE PUEDE INTERESAR: Mhoni Vidente revela ritual para encontrar el AMOR

Tips para activar la prosperidad