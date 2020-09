Rituales mágicos para celebrar tu cumpleaños y atraer amor, fortuna y la suerte

Estos rituales y hechizos son para el día de tu cumpleaños. Foto: katrina-hart

Tu cumpleaños es un momento único que llega en un día donde los astros se unieron para traer consigo tu persona. Para que tengas un año maravilloso a partir del día de tu cumpleaños, te sugerimos hacer una serie de sencillos y fáciles rituales que harán que tengas los mejores momentos de tu vida.

Ritual al despertar

Una vez que te hayas despertado, toma un baño caliente para que te relajes y te consientas. Al terminar, tómate una cucharadita de miel, esto endulzará el nuevo año que comienzas.

Recuerda hacer este ritual al despertar. Foto: elperiodico

Ritual en el día de tu cumpleaños

Celebra tu cumpleaños, no antes ni después, tiene que ser el mismo día en que cumples un nuevo año. No olvides el pastel, y coloca el número equivalente de velas a los años que cumples, no se vale con número, es decir, si cumples 15 años, tienes que colocar 15 velitas. No coloques de más o de menos y eso sí, recuerda pedir un deseo al apagar las velitas, con todas tus fuerzas para que llegue al cosmos y se regrese en forma de deseo concedido.

Recuerda poner las velitas necesarias como ritual. Foto: freepik

Realiza este hechizo de cumpleaños

Ingredientes:

3 Velas (roja, blanca y dorada)

Hojas de laurel y/o olivo

Brillantina (roja, blanca y dorada)

Capullitos de rosas de rosa

Monedas doradas

Aceite de sándalo o agua de rosas

Hoja blanca

Este hechizo no te lo puedes perder. Foto: pinterest

Forma de hacer el hechizo

Unta las velas con un poco del aceite de sándalo o el agua de rosas.

Coloca las velas en forma de triángulo, en la punta la roja y a los lados la blanca y la dorada.

En la hoja blanca coloca tu nombre completo y ponlo en medio del triángulo de velas.

Añade las hojas de laurel y/o olivo alrededor de las velas, formando un círculo, y agrega los capullos de rosas y la brillantina, siempre en sentido de las agujas del reloj.

Mientras enciendes las velas con cerillas de madera y en sentido de las agujas del reloj, pide un deseo.

Llena de magia ese día único y especial para ti y todos los que están a tu lado con estos rituales que te traerán lo mejor que puedas pedir. Así tendrás un estupendo inicio de año y durante todo el mismo, podrás atraer lo mejor que te depara el universo con este hechizo.