Ritual para sacar lo que ya no quieres en tu vida

Estamos a unos días (35 para ser exactos) de terminar el año y no podría ser un mejor momento para poner en práctica este ritual, pues te ayudará a eliminar todas aquellas cosas que ya no quieras en tu vida. Deshacete de las malas energías, cosas materiales o hasta personas que ya no le suman a tu vida, y comienza este nuevo año con el pie derecho.

Te recomendamos hacerlo el día 27 de noviembre a las nueve de la noche, ya que varias personas se juntarán y podrás aprovechar la energía acumulada. Es muy probable que el ritual tenga un mayor efecto.

Ahora sí, ¡Manos a la obra!

Elimina malas energías, cosas materiales o hasta personas que ya no le suman a tu vida.

Necesitarás:

- Un plato hondo

- Agua

- Incienso

- Velas (Elige el color con base en el tema que quieras trabajar. Abajo te diremos para qué sirve cada una).

Blanco. Sirven para limpiarte y limpiar tu casa de energías dañinas. Úsala para terminar con una mala actitud, o ambiente negativo.

Azul. Es el color de la fidelidad, la paz y la calma. Aporta claridad mental y aleja la violencia o situaciones muy tensas en casa.

Roja. Puedes utilizarlas cuando te sientas decaída o necesites una dosis extra de energía. Estimula la acción y la fuerza vital.También es el color de la pasión amorosa.

Amarilla. Estimula la mente y mejora la concentración. Funciona para alejar personas que ya no quieres en tu vida o para terminar una relación.

Verde. Sirven para relajar y llenar de serenidad. También cuando necesitas terminar una etapa y comenzar una nueva. Además, ayuda a finiquitar deudas o una mala situación económica, bajar de peso, dejar malos hábitos y curar problemas de salud.

Naranja. Es el color de la creatividad y la sexualidad. Ayudan a mejorar el estado de ánimo, el optimismo y la alegría de vivir. También sirven para terminar con la indecisión e impaciencia.

Violeta. Ayudan a meditar y desarrollar la intuición. Utilízala para transformar, purificar o cambiar una situación que no te gusta.

Elige el color de tu vela con base en el tema que quieras trabajar.

Procedimiento.

- Escribe con lápiz o pluma, sobre la veladora que escogiste, lo que quieras que termine o se vaya de tu vida antes de comenzar el nuevo año.

- Coloca un poco de agua sobre el plato y luego la vela. Enciéndela junto con el incienso y pide al Ser Superior que te ayude con el proceso de purificación.

- Visualiza en positivo lo que ya no quieres en tu vida, por ejemplo: Si quieres eliminar una deuda, visualízate recibiendo dinero. Si quieres eliminar una enfermedad, visualízate saludable,feliz y haciendo lo que te gusta.

- Deja que la(s) velas se consuman e intenta hacer oraciones durante el tiempo que estén prendidas.

Consejo: Si por alguna razón necesitas apagarla, no la soples pues alejarás la luz de tu vida, simplemente hunde el pabilo en la cera.