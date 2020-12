Ritual para conectar con tu mundo interno en el ECLIPSE total de Sol

La energía del eclipse solar es ideal para los rituales de crecimiento interno. Foto: mamaslatinas.com

Este 14 de diciembre el protagonista del cielo será un eclipse total de Sol que opacará por un momento la intensa luz del día, y para aprovechar la energía que nos dará este fenómeno astronómico que caerá en Sagitario, en La Verdad Noticias te compartimos un ritual que te ayudará a conectarte con tu energía y al del cosmos, así que ¡toma nota!

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna Nueva se coloca entre el Sol y la Tierra, y es uno de los fenómenos astronómicos más esperados que no debes perderte, tendrá lugar este 14 de diciembre entre las 11:45 y 14:45 horas, se podrá ver en varios países de América del Sur como Chile y la Patagonia Argentina, y para que puedas aprovechar su energía al máximo te compartimos un ritual simple que debes realizar para conectar con tu ¡mundo interno!

Ritual para el eclipse total de sol sagitariano

Crea un altar con los cuatro elementos:

Agua

Tierra

Aire

Fuego

Para proteger el espacio debes realizar algunas respiraciones, unas profundas y otras cortas, enfócate en tu respiración, mientras lo haces invoca a tu “yo superior”, pídele que te guíe y proteja en este viaje que realizarás.

Usa la energía del eclipse solar para viajar a tu mundo interno. Foto: clarin.com

Recuerda que el eclipse total de Sol funciona como un portal interdimensional, así que opta por acompañar este ritual con el sonido monótono del tambor, cuentos o escucha mantras, también el silencio ayudará si así lo prefieres.

Ahora, mientras estas concentrado viaja por todas las creencias, ideas, formas, situaciones y relaciones en las que caes una y otra vez y que ya desde hace mucho no deberían tener que ver nada con tu yo actual, pero que en la vida diaria debido al autoengaño que a veces solemos provocarnos nos hace habitar espacios que no nos pertenecen, de ahí que puede que en ocasiones vivas en problemas que no te corresponden a ti, pues a veces la protección y fusión frecuente de la sombra nos confunde.

Ante esto, es crucial aprovechar la energía del eclipse de Sol para conectar con la sombra, ya que la luz desaparecerá por un tiempo y hará posible que se realice un viaje hacia tu mundo interno que te ayudará a encontrar aquellas respuestas que buscas, todo depende de que realmente lo intentes y seas honesto contigo.

Ya que vuelvas de tu viaje, escribe una intención en una hoja blanca y trabajarás en ella por 6 meses, es decir, hasta que suceda la próxima luna llena en Sagitario. Esta intención la pondrás en sitio a la vida en los siguientes 15 días, después la guardarás en un lugar sagrado y volverás a verla hasta que el ciclo esté terminado, esto con la intención de abrir una nueva página en tu vida, ya que esta fase lunar es ideal para sembrar intenciones, así que ¡hazlo!

