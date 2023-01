Ritual para atraer el amor y ser amor

Ritual para atraer el amor

Con la llegada del mes de febrero, el aire comienza a oler a amor, rosas y chocolates y el ambiente se pinta de rosa para que todo luzca más brillante y bonito, y la verdad es que ¿Qué deseamos más, especialmente en San Valentín, que el amor?

Desde el amor propio hasta el cariño de otras personas, con este ritual del amor que te presentaremos hoy en La Verdad Noticias, te ayudaremos a manifestar la energía romántica que deseas en tu vida.

Similar a la manifestación y el trabajo con cuarzos, este ritual es una forma de canalizar la intención y aclarar qué es lo que deseas y necesitas para esta etapa de tu vida.

Para que tu intención se manifieste en la realidad, siempre es importante combinar la acción con tu ritual para trabajar activamente hacia tu destino de mayor luz. Si te gustan estos temas, no olvides visitar la sección de Estilo y Vida.

¿Cómo atraigo el amor?

De acuerdo a las Leyes Universales, somos una proyección de nosotros mismos, por lo que sí, lo que buscamos es atraer un amor sano, debemos de vibrar en la misma sintonía.

Recuerda que el Universo siempre te dará lo que pidas, mientras tú seas la energía que quieres atraer.

Similar al Baño de la Diosa Afrodita (que también te recomendamos para expandir tu amor propio y encontrarás más abajo) necesitarás:

Sal de baño para renovar la energía estancada (puede ser sal marina o de grano) Pétalos de rosa para conectar con la energía femenina y el amor incondicional. Velas y fósforos o un encendedor. Una cucharadita de vainilla. Tu perfume o fragancia preferida. Tu outfit favorito.

Procedimiento

Enciende la o las velas y abre la llave de tu regadera mientras conectas con tu intención en tu mente. Da gracias por tu existencia, reconoce el esfuerzo y el funcionamiento de tu cuerpo.

Reconoce tu valor y sé firme en la idea de que mereces todo el amor que el Universo tiene para ti.

En un contenedor agrega las sales de baño y los pétalos de rosa y la cucharadita de vainilla, procede a meterte en la regadera. Si ya cuentas con experiencia, puedes conectarte con la deidad de tu preferencia, por ejemplo Venus, o Afrodita. Si lo prefieres, puedes simplemente conectar con energía amorosa o con cualquier creencia de tu preferencia.

Mientras te bañas con la mezcla, date el amor que te gustaría recibir de los demás, se gentil y amorosa contigo. Después de bañarte, vacía la tina, apaga las velas, vístete con tu outfit favorito y ponte tu perfume. Siéntete bella y sensual.

Tómate un tiempo para meditar en tu intención, y acepta el amor en tu vida.

Baño de Afrodita

El baño de Afrodita es excelente para atraer y ser esta energía de atracción y sensualidad,que son algunas de las cualidades de esta diosa.

Realizar este baño cada cierto tiempo podrá ayudarte a potenciar tu belleza física, así como desarrollar otras cualidades. Este baño, en conjunto con trabajar en mejorar tu salud mental, cuidado personal, tener una dieta saludable y hacer cosas para ti, te ayudará a tener el glow up que tanto has querido.

Debes saber que el baño de la diosa Afrodita, es ideal para realizarse en viernes, porque este día y ésta Diosa tienen una energía muy Venusina.

Ingredientes

1 tapita de vainilla, ½ cucharadita de miel. 1 bolsa de té de manzanilla. 1 rajita de canela. Leche entera o vegetal. 3 pumps del perfume que usas.

Preparación

Una vez que tengas todo, pon los ingredientes en una olla para calentarlos en la estufa hasta que se incorporen bien. Sabrás que la mezcla está lista cuando empiece a hervir.

Uso

Vas a bañarte con esta mezcla, pero no como si fuera agua de la regadera, lo que debes hacer es meterte a bañar como acostumbras y al final poner la mezcla por todo el cuerpo.

Mientras te bañas con la mezcla, piensa y expresa tus intenciones y visualiza cómo el líquido limpia todo aquello que ya no quieres que sea parte de ti.

La idea es que esto se quede impregnado y no tienes que enjuagarte si así lo prefieres. Bastará con secarte a pequeñas palmaditas con tu toalla para que no se te quite ni una sola gota ¡Y listo!

Serás la energía encarnada de la diosa Afrodita, no olvides que tu fe y tu intención son la clave para atraer las virtudes que buscas atraer.

