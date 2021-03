Ritual para aprovechar la luz de la Luna de gusano de marzo, y cumplir metas

El 28 de marzo de 2021 llegará la Luna de gusano, y necesitas enfocarte en aprovechar al máximo la energía que traerá, pues recuerda que nuestro satélite natural estará en la fase de Luna Llena y deberás direccionar su luz a tu interior, por eso, en La Verdad Noticias te compartimos un ritual de magia para que lo hagas y cumplas todas las metas que te propongas, ¡toma nota!

Ritual de magia: Luna de gusano de marzo

Esta Luna Llena no será como cualquiera, se trata de la Luna de gusano de marzo, pues debes saber que se le llama así porque en este momento las temperaturas comienzan a subir y estos seres vivos que habitan en la tierra comienzan a emerger a un nuevo ciclo, y tú como ellos, lo harás con ayuda de este ritual de magia.

Aprovecha este ritual de magia para sacar provecho a la luz de la Luna de gusano, pues te ayudará a centrarte en tu misión en la vida y los proyectos que puedes hacer sin olvidar que nada es fácil, y que necesitas hacer todo con amor, cuidado, paciencia y sobre todo con mucho esfuerzo.

Antes de comenzar, primero necesitas hacerte las siguientes preguntas:

¿Cumpliste todas tus metas anteriores?

En caso de tener metas inconclusas reflexiona por qué no fueron logradas.

¿Qué necesitas mejorar para cumplir tus metas?

¿Cómo puedes trabajar mejor en tus proyectos espirituales y materiales?

Este ritual de magia te ayudará a cumplir tus metas. Foto: mujer.com.pa

Cuando ya hayas reflexionado sobre todas estas preguntas, ya puedes comenzar con este ritual de magia de la Luna de gusano de marzo, ¡concéntrate!

Coloca las metas que te propones lograr a corto plazo en un papel color amarillo, luego enróllalo y átalo con un hilo rojo.

Ahora, entierra este papel en una maceta de tu casa, no importa si está fuera o dentro, también puede ser en un árbol cercano a tu hogar que te guste mucho o que te llame la atención, debes hacerlo lo más cerca de las raíces que puedas.

Antes de enterrar el papel coloca unas semillas de mostaza y cubre con tierra perfectamente, procura regar la planta o el árbol en cuestión por una vez todos los días.

Intenta no olvidar que debes regar tu planta, ya que este papel es el símbolo de tus emociones que has puesto en las metas que quieres cumplir, además de que también es la energía e importancia de tus proyectos, así que no la descuides.

Finalmente, cuando esta planta haya crecido, te darás cuenta que has sido tenaz y has cuidado tus proyectos, deseos y emociones, y listo, así podrás saber que has aprovechado al máximo la luz y energía de la Luna de gusano de marzo con este ritual de magia.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Instagram y mantente informado.

Con información de hdiosablanca.org