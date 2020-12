Haz este ritual de los Ángeles para cerrar tus ciclos y decirle adiós al 2020 Foto hermandad blanca

Este Año Nuevo es una oportunidad para empezar nuevas amistades y nuevos propósitos, es por eso que debes decir adiós y cerrar esos ciclos negativos que te dejó el 2020 y que mejor manera que hacerlo con este ritual de los Ángeles y arcángeles. La Verdad Noticias te dice cómo hacerlo paso a paso.

Ritual de Ángeles y arcángeles

Liliana Zúñiga, terapeuta holística, maestra angelical y de Feng Shui, compartió un ritual para cerrar ciclos con la ayuda de Ángeles y Arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Chamuel, quienes te ayudarán a infundir el valor, la sabiduría, la sanación y el amor para dejar atrás todo lo que te impide avanzar en tu camino.

Ritual de Ángeles y arcángeles para terminar el 2020 Foto twotter

¿Qué de bes hacer?

Organiza el lugar

Lo primero que debes hacer para empezar tu ritual de los ángeles y es limpiar todo el lugar de trabajo o donde vivas, de tal manera que debes tirar todo aquello que no te sirva para que nada interfiera en el flujo de las energías.

Ambienta el espacio

Para ambientar tu espacio, puedes recurrir a difusores o inciensos que le den un olor agradable. De la misma manera, es indispensable colocar dos veladoras, una azul y una blanca.

Busca imágenes de los arcángeles

Es importante que hagas un pequeño altar y que coloques algunas imágenes de arcángeles; también puedes agregar flores o una planta pequeña, y una fuente o un recipiente con agua, incluso puedes poner música.

Respira

La experta recomienda que debes tomar tres respiraciones profundas entrando en un estado de relajación con tu mente y tu cuerpo y lee la siguiente oración:

“Amados arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Chamuel, seres de luz incluidos mi ángel de la guarda y seres custodios; en este momento pido su asistencia divina de forma consciente y con el mayor deseo de alcanzar la mayor conexión con mi alma; pido permiso al poder divino y universal para que en este momento puedan ayudar a mis cuerpos físico, emocional y espiritual a liberarme de todas las ataduras que me limitan, incluyendo mis sentimientos y mi mente.

Realicen en mí la reprogramación necesaria para que mi alma sea mi guía y me permita a partir de hoy transitar en el camino de mi evolución, disfrutando de la dicha, salud, felicidad y prosperidad a la que tengo derecho divino; aquí y ahora pido que los ángeles encargados de cerrar los ciclos inconclusos de mi vida, actúen para mi mayor bien y el de todos los involucrados, deshaciendo pactos, promesas de amor y dolor, liberando mi existencia de contratos kármicos.

Pido a la divinidad me libere aquí y ahora de recuerdos de dolor, agresiones inconscientes hacia mí y otras personas, y pido en este momento de luz me sea mostrado el camino hacia mi plenitud, para la dicha y el equilibrio del mayor bien posible, de este lugar, ciudad, país y planeta que me soporta.

Acepto las bendiciones a las que tengo derecho y prometo trabajar de forma consciente mis limitaciones producto del ego y del miedo, pero por favor otórguenme la sabiduría y el discernimiento para aceptar lo que debo recibir y transformar en amor y gratitud lo que a mi alma le hace mal. En el nombre de Dios, con la bendición del universo todo lo que aquí he manifestado, para mi gracia, expansión y libertad; hecho está”.

Después de que ya hayas hecho esta oración, lo último que debe hacer en este ritual es agradecer a la divinidad por dicho espacio, enciende las veladoras sintiendo la energía del lugar y deja que se vayan consumiendo poco a poco y retira todos los elementos y déjalos en su lugar habitual, de esta manera tus ciclos se cerrarán y le dirás adiós al 2020.

