Ritual de las maletas de fin de año.

Hay un ritual que a mi en lo particular me funciona muy bien, siempre que lo hago, me funciona de maravilla, salir a la media noche con las doce campanadas con maletas y pasear por la calle, siempre que lo he hecho he tenido viajes padres, divertidos y sobre todo inesperados.

Si a ti también te gusta viajar y quieres que eso suceda, sigue leyendo pues este es el ritual más importante y famoso para viajar el próximo año.

Hay muchos rituales, para distintas cosas, para el amor, para casarte, para pedir deseos diversos, pero hay uno que no debes perderte, el de las maletas:

Ritual de año nuevo.



RITUAL CON MALETA PARA ATRAER EL VIAJE



Uno de los rituales que veremos en el año nuevo y qué más puede llegar a sorprendernos es aquel que realizamos para atraer a los viajes. Si en algún momento del año nuevo ves a algún familiar o a alguna persona conocida por la calle paseando una maleta, no te asustes, seguramente no lo han hecho antes y lo que está haciendo es un ritual de año nuevo para viajar más en el año que inicia. Cada uno tiene su propia superstición.

Ritual a las 12 de la noche.

¿En qué consiste este ritual con maletas en año nuevo?

Pues bien, una vez hemos terminado de tomarnos las uvas y hemos recibido el nuevo año rodeado de nuestros familiares y amigos más cercanos, debes tomar alguna maleta, con varias cosas, pasaporte, traje de baño, abrigos, todo lo que pienses que necesitaras en el nuevo año.

Para que este ritual surja efecto tienes que ir a la calle a pasear con tu maleta, y es aquí donde existen diferentes versiones. Hay en algunos países donde al salir por la puerta de casa con tu maleta para pasearla durante esa noche tienes que dar un portazo, para que a la misma vez de atraer el viaje estamos espantando a los malos espíritus y a los malos rollos que nos han perseguido durante el año anterior.



Una vez hemos salido por la puerta de casa y estamos en la calle podemos simplemente dar un paseo con nuestra maleta, o, según otra versión, tenemos que salir a correr con nuestra maleta a cuestas, ya que así atraeremos con más fuerza los viajes para el año nuevo que entra.



Para terminar con este ritual, debes entrar de nuevo en casa después de haber paseado con la maleta llena de ropa por las calles y recorreremos también la casa cargados con nuestra maleta para que todos los rincones de tu hogar atraigan un año lleno de viajes.