Si has sentido que eres víctima de un mal de ojo a causa de las personas que te rodean, el siguiente ritual de Mhoni vidente contra las envidias será la mejor opción para los casos en los que sientas que puedes ser víctima de estas malas vibras.

El mal de ojo es una práctica que corresponde a la magia negra y, aunque en ocasiones puede llevarse a cabo sin que la persona que lo realiza sea consciente de ello, es muy perjudicial para el individuo en quien recae, pues puede hacer que muchas cosas comiencen a salir mal en su vida o que, incluso, presente quebrantos inexplicables en su salud.

Si deseas conocer más acerca del ritual de Mhoni vidente, a continuación La Verdad Noticias te comparte los elementos y pasos que debes seguir para hacer funcionar esta práctica.

¿Cuándo realizar un ritual de mal de ojo?

Ritual de Mhoni Vidente contra el mal de ojo

Cuando una persona siente demasiada envidia o rabia hacia ti, puede llegar a ocasionar el popular mal de ojo; es por esta razón que, si recientemente te has sentido cansado, con pesadez, el dinero no te rinde, las cosas no salen como lo planeas y abundan los eventos desafortunados, puedes poner en práctica este poderoso ritual un martes o viernes, enseñado por la astróloga cubana, Mhoni Vidente, en su canal de YouTube.

Ritual de Mhoni Vidente

Material para el ritual de Mhoni vidente:

1 veladora blanca

1 copa de vidrio

Tequila o mezcal

Canela en polvo

El perfume que más usas

Loción flor de naranjo

Fósforos

1 vaso de cristal con agua

Sal

Incienso

1 huevo

1 manzana roja

1 plato cubierto con papel aluminio

Papel aluminio

Pasos a seguir:

Para realizar este ritual que te ayudará a cortar las energías negativas de las envidias, debes estar recién bañado. Comenzarás poniendo un poco de sal al vaso de cristal lleno de agua. Aplica un poco del perfume que siempre usas a un huevo rojo; posteriormente, tendrás que pasarlo por todo tu cuerpo para hacer una limpieza, de los pies a la cabeza sin que quede ninguna zona sin cubrir. Mientras lo haces, reza un Padrenuestro y un Avemaría. Abre el huevo y pon la clara y la yema al interior del vaso con agua, al que anteriormente le pusiste sal. Pon loción de flor de naranjo y el perfume que siempre usas a una manzana roja y repite el mismo procedimiento del huevo, pasándola por todo tu cuerpo, de los pies a la cabeza rezando un Padrenuestro y un Avemaría. Debes forrar la manzana con papel aluminio y tirarla lejos de tu casa. Ahora vierte tequila o mezcal en la copa de vidrio para atraer los espíritus positivos que te ayudarán a estar mejor. Luego, pon la veladora blanca sobre un plato cubierto con papel aluminio, y aplícale el perfume que siempre usas y canela en polvo; enciende el incienso y pásalo por encima de la veladora para purificar el ambiente. Ahora, enciende la veladora e invoca a los ángeles, a los arcángeles, a Dios y a la Virgen María para que te ayuden a cortar las energías negativas, las envidias o las brujerías que están sobre ti o sobre tu casa. Acerca el vaso de vidrio y la copa de cristal al plato en el que está la veladora, la cual dejarás que se consuma.

A los 7 días botarás en el inodoro o en un lugar alejado de tu casa el huevo que está al interior del vaso de vidrio, y el tequila o mezcal que está en la copa; no importa si la vela se acabó antes. Todos los días debes rezar el Salmo 91 de la Biblia, y pedir protección divina para que te abran los caminos de la prosperidad y la abundancia, no dudes del ritual de Mhoni vidente y pruébalo.

