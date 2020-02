¿Risa tras el orgasmo? Calma, tiene efectos positivos. (Foto cortesía 20Minutos)

Cuando tenemos relaciones sexuales suelen ocurrir muchas cosas, una de ellas es cuando nos reímos tras llegar al orgasmo, y si este es tu caso, no estás solo, puesto que una mujer ha contado su experiencia ante esto. De igual forma hay buenas noticias puesto que de acuerdo con estudio, esta acción cuando llegamos al clímax tiene su lado positivo.

Risa tras haber llegado al orgasmo

Ante la risa cuando se siente ese placer en todo su potencial, una mujer, quien no quiso dar su nombre, explicó para el “The Guardian” que: “Soy una mujer de 37 años y llevo 10 meses con mi pareja. Mi novio y yo disfrutamos de una vida sexual activa y estamos profundamente enamorados. No lo veo como un problema pero, recientemente, cada vez que tengo un orgasmo, experimento una risa maníaca. Nunca antes me había pasado esto pero tampoco había tenido orgasmos tan fuerte. Mi novio lo encuentra divertido pero luego le cuesta llegar al clímax, así que creo que está un poco desconcertado. Me preocupa que se convierta en un problema”.

Risa tras el orgasmo, estudio

Tal como en este caso, que el preocupa que dicha situación llegue a ser una problemática, seguramente tu también te has desconcertado o preocupado cuando te ríes tras llegar al orgasmo, sin embargo, y como comentamos, un análisis que fue dado a conocer el “Journal of Research in Personality” en el 2019, revela que la risa tenía efectos positivos, particularmente en las féminas; dicho estudio fue llevado a cabo con 154 parejas.

Cabe mencionar en dicho trabajo que fue llevado por un grupo de investigadores, señalaron que esta característica era “un factor que incidía en la satisfacción sexual de las parejas” que dieron a conocer que sentían más atracción si podían reír juntos; el estudio también señaló que al reírnos liberamos hormonas que nos hacen sentir bien; información El Confidencial.

