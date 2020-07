Rihanna comparte su mejor consejo para el cuidado de la piel

Consejos de Rihanna para el cuidado de la piel. Foto: Grazia México

Rihanna está a punto de lanzar su nueva línea denominada Fenty Skin este 31 de julio y mientras eso pasa, comparte algunos consejos de su propia rutina de belleza, te contamos al respecto para cuidar tu piel.

Nueva linea de belleza de Rihanna

Recientemente, no se ha recibido nueva música de Rihanna en este momento, pero para los obsesionados con la belleza, el tan esperado spin-off para el cuidado de la piel de Fenty Beauty es aún mejor. Durante un Zoom privado con editores de belleza, RiRi compartió algunos de sus propios consejos de belleza y una visión de cómo se acercó a la creación de su nueva línea de belleza.

Línea de belleza de Rihanna. Foto: Telemundo

Una de las ideas erróneas que Rihanna quiere abordar con Fenty Skin es la creencia de que las personas morenas no necesitan usar SPF. Durante el chat, ella dijo que la protección solar es totalmente necesaria para todos, incluso en sus manos. Con ese fin, uno de los primeros productos que sale es Hyrdra Vizor, que se vuelve invisible, incluso en tonos de piel oscuros.

Consejos de Rihanna para la piel

Al crecer en una isla, estás expuesto al sol todos los días, por lo que si pensaste que SPF era como una cosa turística, y especialmente no para los morenos. Rihanna comentó que aprendió de la manera difícil, porque con el tiempo el sol no fue tan amable con su piel. No era tan resistente y comenzó a tener hiperpigmentación en ciertas áreas por lo que se dio cuenta de que tenía que ponerse protector.

A Rihanna también se le preguntó sobre la decisión de no feminizar demasiado la línea, a lo que respondió: creo que el cuidado de la piel es neutral en cuanto al género, en general. Lo único que lo hace diferente en el supermercado es el color, está en un paquete más oscuro.

Pero creo que eso realmente no debería importar. La piel es piel, y no debería tener que sentirse gracioso o vacilante sobre su uso si es hombre porque todos tienen piel y todos deben cuidar su piel. Así que nunca abordé el cuidado de la piel ni hice esta línea desde un punto de vista de género. No quería que nadie se sintiera excluido.

Finalmente, en un caso raro de Rihanna reveló que también sufre brotes de cuarentena. Ella comenta: no sé cuáles fueron los cambios por los que estaba pasando mi piel. Supongo que no estaba acostumbrado a estar en casa durante tanto tiempo. Después de un tiempo y de ser constante en mi rutina de cuidado de la piel todos los días, tuve mucho tiempo para hacerlo, y la piel ha mejorado enormemente durante la cuarentena.

Ella continuó: No he estado usando mucho maquillaje. No está expuesto a las toxinas ambientales, y simplemente se está relajando en casa, haciendo su rutina de cuidado de la piel todos los días. Me siento bastante segura de mi piel en este momento.