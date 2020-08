Riesgos del Covid-19 para las personas con asma ¿cómo protegerse?

Riesgo de tener asma y contagiarse por Covid-19. Foto:Noticias en salud

No hay suficientes datos para saber con certeza si la mayoría de los asmáticos que contraen COVID-19 tienen peores resultados de salud, pero sí sabemos que es probable que el Coronavirus empeore la inflamación pulmonar que causa el asma.

Si alguien tiene COVID-19 y asma grave, los expertos sospechan que es posible que un ventilador no pueda satisfacer las necesidades de los pulmones. Las personas con asma deben ser diligentes en el uso de sus medicamentos de control, como los inhaladores de corticosteroides diarios, durante la pandemia.

Megan Conroy, MD, neumóloga y profesora asistente de medicina pulmonar y de cuidados críticos en el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio menciona que las infecciones virales son un desencadenante que puede exacerbar el asma, aquí es donde entra en juego COVID-19. Dado que es una infección viral, tiene el potencial de empeorar el asma, que puede ser muy grave.

Afecta tener asma y contagiarse por Covid-19

Los médicos aún no saben con certeza si se puede hacer una declaración general sobre cómo el COVID-19 afecta a las personas con asma. Charles L. Fishman, neumólogo del New York-Presbyterian Medical Group - Westchester dice que el asma no lo hace más susceptible a contraer el virus en primer lugar, pero secunda el punto de que el principal riesgo es que contraer coronavirus podría provocar el empeoramiento de los síntomas del asma, como sibilancias, tos y dificultad para respirar.

Esto se debe a que tanto el COVID-19 como el asma afectan los pulmones. Tener asma al mismo tiempo que COVID-19 es probable que empeore la inflamación en los pulmones que causa asma en primer lugar, resultando en un empeoramiento del asma. Sin embargo, aún se desconocen muchos detalles específicos sobre los mecanismos inmunológicos involucrados con el coronavirus, con o sin asma.

Estudio del Covid-19 y asma

Uno de los artículos de investigación más recientes sobre el vínculo entre la gravedad del COVID-19 y el asma se publicó en The Journal of Allergy and Clinical Immunology en agosto de 2020. El estudio analizó 492,768 participantes, 65,677 de los cuales tenían asma. Los investigadores determinaron que las personas con asma no alérgica tenían un 48% más de probabilidades de tener un caso grave de COVID-19. Dicho esto, las personas con asma alérgica no parecían tener un mayor riesgo de tener un caso grave de COVID-19.

En teoría, tener asma y COVID-19 simultáneamente puede conducir potencialmente a una enfermedad muy grave, que incluye neumonía, enfermedad respiratoria aguda o ataques de asma, según los CDC.

Precauciones para protegerse del Covid-19

En primer lugar, es importante tener el asma bajo control. Conroy recomienda que los pacientes con asma continúen tomando sus medicamentos de control.

Asegúrese de usar su inhalador correctamente y no se salte ninguna dosis.

El CDC también recomienda que los asmáticos tengan a mano un suministro de medicamentos por al menos 30 días.

Use una mascarilla que cubra tanto la boca como la nariz cuando esté en público.

Evitar a las personas que no llevan máscaras.

Lávese las manos minuciosamente y con frecuencia.

Mantenga el distanciamiento social: manténgase a seis pies de distancia de los demás.

Conroy dice que las personas con asma mal controlada o más grave tienen más probabilidades de experimentar exacerbaciones cuando contraen cualquier virus respiratorio. Cuando se trata tanto del COVID-19 como del asma en general, siempre es mejor prevenir que curar.

Los asmáticos deben tratar de minimizar la exposición a sus desencadenantes, sean los que sean, y tomar precauciones para evitar contraer una infección respiratoria. Mantenga su asma bajo control y siga las pautas de los CDC para reducir su riesgo de contraer coronavirus.