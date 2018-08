Riesgos de besar a tu perro en la boca.

Los riesgos de besar a tus perros en la boca pueden tener muchos riesgos en tu salud, pues tanto la saliva como el hocico de los canes tienen miles de bacterias.

Besos en la boca pueden causar infecciones.

El profesor de virología y bacteriología de la Universidad Queen Mary de Londres, John Oxford, comentó para The Mirror que tanto la saliva como el hocico de los caninos tienen una cantidad de bacterias tan elevada que pueden causar problemas graves en el ser humano. Si recordamos las actividades cotidianas de nuestras mascotas lo entenderemos mejor.

"No es sólo lo que llevan en la saliva", explicó Oxford. "Los perros pasan la mitad de su vida con la nariz en esquinas asquerosas o merodeando sobre las heces de otros perros así que sus hocicos están llenos de bacterias, virus y gérmenes de todo tipo".

El hocico de los perros tiene miles de bacterias.

Cabe destacar que entre las enfermedades destacan la capnocytophaga canimorsus un organismo que habita en la flora normal de las encías de perros y gatos causante de infecciones estomacales graves y en algunos casos fulminantes. El estafilococo áureo que no suele afectar al animal pero que es sumamente perjudicial para el humano y muy resistente a los medicamentos.

Los besos en la boca tienen muchos riegos.

Es por esto que es recomendable cuidar la salud de tu mascota, llévala a controles periódicos con el veterinario, no olvides las vacunas, no olvidar desparasitarlo periódicamente, limpiar con frecuencia sus heces, no permitir que tenga contacto con las heces de otros animales, entre otros cuidados más.