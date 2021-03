Riesgo de padecer Alzheimer podría predecirse en la forma de caminar

El hábito de caminar no solo es bueno para la salud, sino que de acuerdo a un nuevo estudio, podría predecir si desarrollarás Alzheimer ¡Sorprendente!, La Verdad Noticias te trae la nota completa.

Caminar no solo lo ayuda a ir desde un punto al otro sino que también puede ayudarlo a mantener su peso bajo control, especialmente si camina habitualmente a un ritmo moderado.

Una nueva investigación también sugiere que la forma en la que camina puede incluso ayudar a los expertos en salud a evaluar si tiene o no la enfermedad de Alzheimer.

Estudio entre caminar y el Alzheimer

Un estudio reciente publicado en Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association analizó los patrones de caminata y la función cerebral de 500 adultos mayores, todos los cuales están actualmente inscritos en ensayos clínicos.

Investigación sobre el Alzheimer. Foto: A tu salud en linea

Este es el primer estudio de este tipo que señala cómo diferentes patrones de caminata pueden ayudar a los profesionales a diagnosticar con mayor precisión diferentes tipos de demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer.

El Dr. Manuel Montero-Odasso, científico del Lawson Health Research Institute explicó: Tenemos evidencia de larga data que muestra que los problemas cognitivos, como la mala memoria y la disfunción ejecutiva, pueden ser predictores de demencia. Ahora, estamos viendo que el desempeño motor, específicamente la forma en que camina, puede ayudar a diagnosticar diferentes tipos de condiciones neurodegenerativas.

En el estudio se identificaron cuatro patrones de marcha independientes (ritmo, ritmo, variabilidad y control postural). Curiosamente, sólo una alta variabilidad de la marcha se asoció con un menor rendimiento cognitivo. También identificó la enfermedad de Alzheimer con un 70% de precisión.

Indicador importante para el Alzheimer

Esta es la primera evidencia sólida que muestra que la variabilidad de la marcha es un marcador importante para los procesos que ocurren en áreas del cerebro que están relacionadas tanto con el deterioro cognitivo como con el control motor.

Se ha demostrado que la alta variabilidad de la marcha como marcador de esta disfunción cognitiva puede identificar de manera confiable la enfermedad de Alzheimer en comparación con otros trastornos neurodegenerativos.

De todas formas, este no es el primer estudio que descubre esta conexión. Un estudio de 2019 de Alzheimer's & Dementia afirmó que la enfermedad de Alzheimer y de cuerpos de Lewy tienen características únicas de deterioro de la marcha.

