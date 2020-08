Riesgo de contagio y transmisión del COVID-19 es mucho mayor en niños

En la investigación se encontró que los niños tienen una alta carga viral, sobretodo en los dos primeros días. Foto: noticiasensalud

En esta investigación, se proporcionaron datos importantes que muestran que los niños y el papel que tienen en su propagación comunitaria de COVID-19 es más de lo que imaginaban ya que el riesgo de contagio y la manera de transmitir el virus es mucho mayor por contener una carga viral alta.

En un estudio de 192 niños de 0 a 22 años, 49 niños dieron positivo al SARS-CoV-2 y otros 18 niños tuvieron una enfermedad de aparición tardía relacionada con el COVID-19. Se demostró que los niños infectados tenían un nivel significativamente más alto de virus en sus vías respiratorias que los adultos hospitalizados en UCI para el tratamiento de COVID-19, según el Massachusetts General Hospital (MGH) afiliado a Harvard y el Mass General Hospital for Children (MGHfC).

En este estudio se encontraron con que los niveles de virus en niños son muy altos. Foto: news

Lael Yonker, director del Centro de Fibrosis Quística MGH y autor principal del estudio comenta que le sorprendieron los altos niveles de virus que encontramos en niños de todas las edades, especialmente en los primeros dos días de la infección y que no esperaba que la carga viral fuera tan alta. Piensa en un hospital y en todas las precauciones que se toman para tratar a los adultos gravemente enfermos, pero las cargas virales de estos pacientes hospitalizados son significativamente más bajas que las de un 'niño sano' que camina con una carga viral alta de SARS-CoV-2 .

También, cuando los niños presentan síntomas típicos de COVID-19, como fiebre, secreción nasal y tos, a menudo se superponen con enfermedades infantiles comunes, como la influenza y el resfriado común. Esto confunde un diagnóstico preciso de COVID-19, la enfermedad derivada del coronavirus SARS-CoV-2, dice Yonker. Junto con la carga viral, los investigadores examinaron la expresión del receptor viral y la respuesta de anticuerpos en niños sanos, niños con infección aguda por SARS-CoV-2 y un número menor de niños con síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C).

"... las cargas virales de los pacientes son significativamente más bajas que las de un 'niño sano con carga viral de COVID-19".

En los hisopos de nariz y garganta y las muestras de sangre hubieron hallazgos del biorrepositorio pediátrico COVID-19 del MGHfC tienen implicaciones para la reapertura de escuelas, guarderías y otros lugares con una alta densidad de niños y una interacción cercana con los maestros y miembros del personal.

Alessio Fasano, director del Centro de Investigación de Inmunología y Biología de las Mucosas en MGH y autor principal del manuscrito dice que los niños no son inmunes a esta infección y sus síntomas no se correlacionan con la exposición y la infección. Y agrega que durante esta pandemia de COVID-19, hemos examinado principalmente a sujetos sintomáticos, por lo que hemos llegado a la conclusión errónea de que la gran mayoría de las personas infectadas son adultos. Sin embargo, nuestros resultados muestran que los niños no están protegidos contra este virus. No debemos descartar a los niños como posibles transmisores de este virus.

Investigadores encontraron carga viral en la infección, alta. Foto: theconversation

Niños y adultos con COVID-19

Los investigadores señalan que, aunque los niños con COVID-19 no tienen tanta probabilidad de enfermarse tan gravemente como los adultos, como portadores asintomáticos o portadores con pocos síntomas, pueden propagar la infección y llevar el virus a sus hogares. Esta es una preocupación particular para las familias de ciertos grupos socioeconómicos, que se han visto más afectados por la pandemia, y las familias multigeneracionales con adultos mayores vulnerables en el mismo hogar. En el estudio MGHfC, el 51 por ciento de los niños con infección aguda por SARS-CoV-2 provenían de comunidades de bajos ingresos en comparación con el 2 por ciento de comunidades de altos ingresos.

En otro hallazgo revolucionario del estudio, los investigadores desafían la hipótesis actual de que debido a que los niños tienen un menor número de receptores inmunes para el SARS-CoV2, esto los hace menos propensos a infectarse o enfermarse gravemente. Los datos del grupo muestran que aunque los niños más pequeños tienen un número menor del receptor del virus que los niños mayores y los adultos, esto no se correlaciona con una carga viral disminuida. Según los autores, este hallazgo sugiere que los niños pueden tener una carga viral alta, lo que significa que son más contagiosos, independientemente de su susceptibilidad a desarrollar la infección por COVID-19.

En la investigación se encontró que hace a los niños menos propensos a infectarse. Foto: forbes

Como pediatras del MGHfC, tanto Yonker como Fasano responden constantemente a las preguntas de los padres sobre el regreso seguro de sus hijos a la escuela y la guardería. Están de acuerdo en que la pregunta más crítica es qué pasos implementarán las escuelas "para mantener seguros a los niños, maestros y personal". Las recomendaciones de su estudio, que incluye a 30 coautores de MGHfC, MGH, HMS, Massachusetts Institute of Technology, Brigham and Women's Hospital y Harvard TH Chan School of Public Health, incluyen no depender de la temperatura corporal o el monitoreo de síntomas para identificar el SARS-CoV -2 infección en el entorno escolar.

Los investigadores enfatizan las medidas de control de infecciones, incluido el distanciamiento social, el uso de mascarillas universales (cuando sea posible), protocolos efectivos de lavado de manos y una combinación de aprendizaje remoto y en persona. Consideran que la detección de rutina y continua de todos los estudiantes para la infección por SARS-CoV-2 con informes oportunos de los resultados es una parte imperativa de una política de regreso seguro a la escuela.

Fasano teme que un regreso apresurado a la escuela sin una planificación adecuada podría resultar en un aumento en los casos de infecciones por COVID-19. "Si las escuelas reabrieran por completo sin las precauciones necesarias, es probable que los niños desempeñen un papel más importante en esta pandemia", concluyen los autores.