Rey Emérito Juan Carlos, ¿exiliado de la realeza española?

Si bien la última vez que supimos del Rey Emérito fue a finales de agosto, cuando se le dio de alta del hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón en Madrid, Don Juan Carlos lleva ya un año sin aparecer junto a la familia real española, y todo podría ser culpa de Letizia.

La última vez que los vimos juntos fue durante la ceremonia de conmemoración del 40 aniversario de la Constitución, en este evento el padre del Rey Felipe fue homenajeado por su labor y después de ello sus apariciones fueron cada vez más escasas.

En mayo, el Emérito anunció que se retiraba definitivamente de la vida pública y en junio dio por terminada su labor con la corona española, coincidiendo con su abdicación al trono 5 años antes. Dos meses después fue intervenido para implantarle 3 bypass aortocoronarios y luego de la cirugía a corazón abierto no volvimos a saber de él.

De hecho, tampoco lo vimos durante el grandioso debut de Leonor como Princesa de Asturias, aunque la Reina Sofía sí fue, por lo que se sospecha que Don Juan Carlos podría estar evitando a un miembro de la familia.

La prensa española comienza a especular que se trata de Letizia, quien luego del zafarrancho con la madre de Felipe, se ganó el desprecio del emérito (aunque no es como que antes ocupara un lugar muy preciado en su corazón), pues aunque Juan Carlos y Sofía no son muy unidos, no le gustó en absoluto la humillación que sufrió su mujer.

Fue lamentable ver cómo ambas Reinas discutían a la salida de la catedral de Palma, luego que la Emérita intentara tomarse una fotografía con sus nietas, pues Letizia había impedido que sus hijas se acercaran a su abuela.

Dicho pleito llegó prácticamente a todos los rincones del mundo y entre jaloneos y sonrisitas incómodas el evento quedó grabado para la posteridad. ¿Crees que Don Juan Carlos no hay podido superar aún el incidente?

