¿Rey Carlos III podría volver príncipes los hijos de los Duques de Sussex? Foto: www.hola.com

Cómo sabes, los Duques de Sussex renunciaron a sus títulos y privilegios cómo parte de la realeza británica, pero ahora, el Rey Carlos III podría darles a sus hijos, Archie y Lilibet el título de “príncipe” y “princesa”, pero, ¿a cambio de qué?

En La Verdad Noticias te recordamos que Meghan Markle y el Príncipe Harry se separaron de la familia real porque aseguraron en una entrevista con Oprah Winfrey que algunos miembros de esta habían hecho comentarios racistas sobre sus hijos.

Hace poco te contamos quién es la amante del Príncipe Harry, pero ahora, vamos a decirte qué podría hacer su papá, por él y su esposa si aceptan un buen trato.

Rey Carlos III podría darles títulos a los hijos de los Sussex

Carlos y los Duques de Sussex. Foto: quien.com

Según Katie Nicholl, experta en realeza, el monarca inglés podría hacer valer la Patente de Cartas de 1917 para los hijos de Meghan y Harry, la cual indica que los nietos del Rey deben llevar el título de “príncipes”.

Aunque, todo suena genial, se cree que la condición que impondría Carlos es lo siguiente:

“Va a insistir en que Harry y Meghan sean respetuosos con la institución.”

Además, Katie, agregó:

“... los títulos son importantes para Carlos y no los entregará libremente.”

Es importante recordar que no será una decisión fácil para ninguna de las partes, especialmente porque hace poco se vivió un escándalo vinculado con los títulos nietos, aunque no fue en la realeza británica, si no fue protagonizada por la Reina Margarita de Dinamarca, quien les quitó a algunos de sus nietos este reconocimiento, causando gran conmoción y claro, el rey inglés no vería viable causar revuelo.

¿Por qué se llama Carlos III?

El nombre real del monarca británico es en español Carlos Felipe Arturo Jorge, aunque en inglés es Charles Philip Arthur George.

