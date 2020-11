Revolución Mexicana: ¿cómo surgió y por qué se celebra el 20 de noviembre?

México festeja la Revolución Mexicana cada 20 de noviembre. Foto: expansion.mx

La Revolución Mexicana tiene su celebración cada 20 de noviembre, pero sabes ¿por qué se festeja y cuál es su origen?, en La Verdad Noticias ¡te lo decimos!

Origen de la Revolución Mexicana

Hay varios motivos que impulsaron la formación del movimiento revolucionario de México en 1910, aunque, uno de los principales fue Porfirio Díaz, quien estuvo a cargo de la presidencia del país desde 1876, ya que se reeligió 7 veces, de ahí que muchos comenzaron a considerar su permanencia como una verdadera dictadura, aunque no la única razón que creo el ambiente necesario para que naciera la Revolución Mexicana, ya que a ello también dieron razones las siguientes situaciones:

Revolución Mexicana. Foto: www.gob.mx

El despojo o estafas hechos a los dueños de los ejidos o propiedades comunales que además se hicieron parcelables, obligándolos a trabajar como peones, aunque realmente eran explotados, muchos de estos eran indígenas.

Además, el 85% por ciento de las tierras cultivables en 1910 eran propiedad de tan solo el 1% de la población, crean así los latifundios, algo que era verdaderamente injusto.

Otra razón que creó inconformidad en el pueblo de México fue que Standard Oil, una compañía extranjera, así como otras, tuvieran permiso para explotar el petróleo del país con autorización de Porfirio Díaz al inicio del siglo XX.

La disminución del salario y el aumento del desempleo causado por la crisis internacional del año de 1907 que disminuyó los ingresos de las compañías extranjeras que trabajaban en el país.

Todo lo anterior más una sequía que se presentó entre los años de 1908 y 1909, provocó las cosechas de maíz, algo que afectó terriblemente a los grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad, y con esto, Porfirio Díaz perdió gran parte del apoyo de los mexicanos.

El Gobierno de México suele celebrar la Revolución Mexicana con desfiles y eventos oficiales. Foto: pulsoslp.com.mx

Celebración de la Revolución Mexicana

Ahora que conoces las terribles condiciones de México de 1910, es casi comprensible que el pueblo mexicano se cansara de las injusticias, y que en algún momento decidiera levantarse contra el gobierno, y así fue, pues el 20 de noviembre de aquel año Francisco I. Madero convocó al país a la Revolución Mexicana con el siguiente discurso:

Conciudadanos: No vaciléis pues un momento: tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombre libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron: invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.

Ahora ya lo sabes, la Revolución Mexicana ha sido un movimiento que liberó a México de una dictadura, y que determinó el destino de la nación tal cual la conocemos ahora, y aunque no lo creas, durante esta solo existieron 13 enfrentamientos militares considerados como menos, siento el más importante el protagonizado en Chihuahua entre Pancho Villa y Pascual Orozco.

