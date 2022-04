Revocan título honorífico al príncipe Andrés en la ciudad de York

El hijo de la Reina Isabel II sigue siendo sancionado por las denuncias en su contra/Foto: Foro Informa

El príncipe Andrés, el tercer hijo de la Reina Isabel II de Reino Unido, ha perdido durante este miércoles el título honorífico "Freedom of the city of York" (Libertad de la ciudad de York) que le había otorgado la ciudad inglesa de York en 1987.

Como te informamos en La Verdad Noticias, aunque el príncipe Andrew llegó a un acuerdo para evitar el juicio por abuso sexual, su reputación y carrera se ha visto severamente afectada. Debido al escándalo, el miembro de la realeza británica ha decidido alejarse de la vida pública.

Los ciudadanos de York no quieren que el príncipe Andrés siga siendo duque

Los ciudadanos de York no quieren que Andrés siga siendo su duque/Foto: Chic Magazine

Tras una votación unánime de los concejales locales, el príncipe Andrew Albert Christian Edward, que lleva el título de duque de esta ciudad del norte de Inglaterra, perdió la distinción de "Freedom of the city of York".

El título se remonta a 1272, cuando los "freemen" (hombres libres) se encargaban de controlar el comercio y gestionar los derechos de pastura, pero ahora no tenía más que un valor honorífico.

Asimismo, los residentes de York aseguraron que la vinculación del príncipe Andrés con la ciudad era una "vergüenza" y algunos, como Gwen Swinburn, incluso pidieron que se le retirara el título de duque de York.

"Nuestra reina le ha retirado casi todos sus títulos y responsabilidades, menos el título de duque que mancha nuestra ciudad", criticó.

¿Qué hizo el príncipe Andrés?

El príncipe fue acusado de abuso sexual a una menor de edad tras estar vinculado con el pederasta Jeffrey Epstein/Foto: The times

El duque de York, de 62 años de edad, fue privado en enero de todo rol oficial y no puede usar el título de Alteza Real tras haber sido acusado por la estadounidense Virginia Giuffre de una agresión sexual en 2001, cuando ella era menor de edad y víctima del fallecido financiero pederasta estadounidense, Jeffrey Epstein.

Un acuerdo confidencial con la denunciante, a la que pagará 16 millones de dólares según la prensa británica, permitió cerrar el juicio previsto contra el príncipe en Estados Unidos. Cabe destacar que pese al escándalo sexual del príncipe Andrés, la Reina Isabel II aún lo frecuenta y lo apoya.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!