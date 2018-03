Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Revelan que usuarios habituales de marihuana tienen más sexo. No se ha investigado mucho, pero ahora que la marihuana se está legalizando en más estados de Estados Unidos, el doctor Michael Eisenberg consideró que era el momento de explorar esta planta. Pues con frecuencia, debido a su asistencia en urulogía, ve a pacientes con problemas en el desempeño sexual en Standford. Y para determinar la causa del problema, los pacientes deben revisar una serie de actividades frecuentas que los llevan a preguntar si deben fumar menos marihuana.

“Normalmente, la gente asume que cuanto más fume, peor desempeño tendrá en la cama, pero hemos descubierto que es lo opuesto”, dice Eisenberg.

“(El estudio) se hizo en todos los ámbitos: sin importar el estado civil, la raza”, señaló Eisenberg.

Ante esto se dio a la tarea de investigar el tema y los hallazgos lo sorprendieron.Su investigación fue publicada en el Journal of Sexual Medicine esta semana. El estudio analizó información de la Encuesta Nacional de Crecimiento Familiar del gobierno de Estados Unidos. A más de 28 mil mujeres y casi 23 h mil hombres, se les preguntó con cuánta frecuencia habían tenido relaciones sexuales en las cuatro semanas anteriores. Además de preguntarles con cuánta frecuencia habían fumado marihuana durante el último año.Las mujeres que no usaron marihuana dijeron haber tenido sexo seis veces, en promedio. Las que fumaban marihuana diariamente, en promedio, tuvieron sexo 7,1 veces en el mismo tiempo. En cuanto a los hombres, los que no son consumidores dijeron haber tenido, en promedio, 5,6 encuentros sexuales. Y los que fumaron marihuana todos los días tuvieron 6,9 encuentros sexuales.La investigación se enfocó en sexo heterosexual y no explicó por qué puede existir esa conexión entre el sexo y la marihuana. Investigaciones anteriores con humanos y roedores han mostrado que la marihuana puede aumentar la excitación. Sin embargo, hay estudios que también muestran que demasiada marihuana puede disminuir la cantidad de espermatozoides, y aunque los hombres pueden sentir más ganas de tener relaciones sexuales, el orgasmo puede ser un desafío.