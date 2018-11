Revelan que los sueños ayudan a sobrellevar el luto y situaciones difíciles

Los sueños muy a menudo sueles ser olvidados por gran parte de las personas al amanecer. Pero cuando hay situaciones difíciles como transiciones dolorosas ya sean rupturas, divorcio, pérdida de seres queridos, los sueños pueden volverse tan realistas, que incluso los más escépticos pueden notarlos.

Rosalind Cartwright quien es psicóloga y realizó una investigación desde finales de los 70 hasta mediados de los 2000, donde hizo estudios acerca de los sueños de personas que se habían divorciado recientemente.

Revelan que los sueños ayudan a sobrellevar el luto y situaciones difíciles.

Con el fin de realizar un experimento, la experta invitó a sesenta personas que estaban en medio de un divorcio (cerca de la mitad de ellos estaba en depresión) pasaron tres noches en el laboratorio de sueños en dos ocasiones, una vez al comienzo del proceso del divorcio y otra vez nueve meses más tarde. Cuando inició el proyecto, cerca de la tercera parte del grupo un tercio de los miembros del grupo en depresión reportaron soñar con sus ex. Pero al final del año, quienes habían soñado con sus parejas al comienzo mostraban o parecían haberse recuperado en mediciones tanto prácticas como psicológicas, pues sus estados de humor eran más positivos, sus lograron finanzas más estables, incluso hasta se dieron una nueva oportunidad en el ámbito amorosa, al parecer soñar con el divorcio, había sido de gran ayuda para superar el dolor que atravesaban.

Quienes salían de la tristeza, en sus sueños habían interactuado de manera más activa y asertiva en los sueños con su ex.

Sin embargo, las investigaciones no quedan ahí, pues hubo otro estudio en el que Cartwright indagó más de cerca el contenido de los diarios de sueños de los divorciados, intentando descifrar por qué algunos sueños solían ser más terapéuticos que otros. Esta vez, logró rastrear los sueños de 29 mujeres durante los primeros cinco meses de sus separaciones, 19 personas empezaron deprimidas. Lo que encontró fue que quienes estaban recuperándose, en sus sueños habían interactuado de manera más activa y asertiva en los sueños con su ex.

Se ha llegado a la conclusión que los sueños pueden ayudarnos a lidiar con las luchas universales del ciclo de la vida, como aceptar la muerte.

En el otro grupo, el cual era formado por personas que no lograban salir de la depresión sus sueños, las colocaba en un rol pasivo en donde solo veían a su ex, pero no interactuaban con ellos.

Se ha llegado a la conclusión que los sueños pueden ayudarnos a lidiar con las luchas universales del ciclo de la vida, como aceptar la muerte.

Desafortunadamente, el proceso de duelo es difícil y poco entienden los demás de nuestros sentimientos en ese momento, de forma que es individual, pero para la mayoría de las personas, el trabajo de duelo continúa durante el sueño; en sueños vívidos e inolvidables, los muertos regresan a nosotros. Es decir, ayudan a encontrar consuelo.