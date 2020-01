Retrasa el envejecimiento con esta mascarilla casera

La ex primera dama Michelle Obama está de fiesta, celebrando su cumpleaños número 56 en compañía de su familia y por supuesto de su esposo, El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien felicitó a su esposa Michelle con un emotivo mensaje por medio de redes sociales y, como es característico entre la pareja, el amor se desbordó como miel sobre hojuelas. . . . . #michelleobama #happybirthday #michelleandbarack #amor #barackobama #celebrando #parejasgoals #ejemploaseguir #56thbirthday #felicidad #sweethearts

