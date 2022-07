Reto visual solo para cracks ¿Podrás ver a la segunda persona en la imagen? Foto: www.freepik.es | All rights reserved.goncalocosta.photo@gmail.com

Los retos visuales son una manera muy divertida de pasar el tiempo, por eso, en esta ocasión te compartimos uno donde tendrás que encontrar en una imagen a dos personas, ¡muy pocos lo han logrado resolver!

En La Verdad Noticias te revelamos que este desafío te exigirá usar todas tus habilidades mentales y de concentración, pues realmente, ¡saca canas verdes!

Hace poco te pedimos encontrar un error en un teclado, pero ahora, iremos más allá y te vamos a mostrar una imagen que pondrá a límite tu visión óptica.

¿Dónde está la segunda persona en este reto visual?

Imagen del desafío visual. Foto: libero.pe

En el dibujo que te presentamos puedes ver a simple vista a un hombre que tira de la cola de un caballo que parece querer huir de él, parece una imagen muy evidente, explícita y sin secretos, pero lo que no sabes es que en esta misma hay una persona más, el reto es que la encuentres, ¿podrás hacerlo?, ¡tienes 8 segundo para conseguirlo!

Recuerda que si no lo hacen tan rápido no significa que no eres inteligente, si quieres mejorar tus habilidades visuales solo tienes que practicar cada vez más.

Respuesta del reto viral

Respuesta del desafío visual. Foto: libero.pe

Aunque no lo creas, la segunda persona siempre estuvo ahí, se encuentra justo en el cuerpo del caballo, solo tienes que ver detenidamente la zona que te marcamos en la imagen para que pronto veas la forma de un sombrero y un rostro.

Ahora que conoces la respuesta a este reto viral, desafía a todos tus seres queridos, ¿podrá alguno de ellos resolverlo en menos tiempo que tú?, ¡tendrás que averiguarlo!

Con información de libero.pe