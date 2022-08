Reto visual con sopa de letras ¿Podrás encontrar la palabra “ENTUSIASMO”? Foto: www.freepik.es

Si te encanta ponerte desafíos, esta sopa de letras es el reto visual que necesitas resolver, es más difícil de lo que crees, ¿estás listo?

En La Verdad Noticias te recordamos que este tipo de ejercicios visuales son muy divertidos y también te ayudarán a mantener tus habilidades visuales en forma, así que procura hacer más cada que puedas.

Hace poco te pedimos encontrar a la segunda persona en una imagen, pero ahora, iremos más allá y te vamos a pedir que encuentres una palabra oculta en una sopa de letras que no es tan fácil como imaginas.

Esta es la sopa de letras, ¿ya vista la palabra “ENTUSIASMO”?

Sopa de letras. Foto: ensedeciencia.com

Ve con cuidado la imagen de la sopa de letras elaborada por Genial Guru, sé creativo y rastrea todo lo que puedas la palabra “ENTUSIASMO”, no te desesperes cómo muchos, procura buscar de manera diagonal, vertical y horizontal hasta que la encuentres, eso sí, recuerda que solo tienes 4 segundo para hacerlo, ¿estarás a la altura del desafío visual?

Si no has logrado encontrar la palabra, no te preocupes y tampoco lo hagas si la hallaste, pero fuera de tiempo, todo es cuestión de práctica, más adelante te damos la solución.

Respuesta del reto visual

Sopa de letras. Foto: ensedeciencia.com

Recuerda que no cumplir con el desafío no significa que no seas inteligente, simplemente es cuestión de práctica, de ahí que, te revelamos que la respuesta la puedes encontrar de forma diagonal, solo tienes que posicionarte en la última columna, ahí observa la segunda letra de izquierda a derecha que es la “E” y busca la palabra de arriba abajo de forma diagonal, ¿ya la viste?

Con información de ensedeciencia.com