Reto visual ¿Podrás encontrar en 6 segundos a la quinta persona? Foto: www.freepik.es

Si te encantan los retos visuales, en esta ocasión te compartimos uno que deberás resolver en tan solo 6 segundos, ¿estarás a la altura del desafío?

En La Verdad Noticias te revelamos que las ilusiones ópticas ponen en ‘jaque’ al cerebro, pues se pierde y no sabe qué imagen reconocer primero, pero si practicas más con tu visión, pronto podrás desarrollar la habilidad de descifrarlas en segundos.

Hace poco te compartimos un reto solo para ‘cracks’, pero ahora, no te daremos uno tan difícil, aun así, ¿serás capaz de resolverlo?

¿Dónde está la quinta persona?

Imagen del reto. Foto: depor.com

A simple vista hay cuatro personas que platican mientras ingieren una bebida caliente, están abrigas y se puede notar que tienen mucho frío, todo mientras se encuentran parados al lado de una pared donde hay una escoba recargada, pero, ¿ya viste que hay una quinta persona?

Si no has logrado descifrar la ilusión óptica, no te preocupes, puedes tomarte más tiempo, si te rindes, tampoco te sientas mal, no es fácil encontrar a la quinta persona y por suerte, más adelante te damos la respuesta.

Respuesta del reto visual

Respuesta del reto. Foto: depor.com

Los acertijos visuales pueden ser estresantes para aquellos que no están acostumbrados a desafiar su visión, por eso, en la imagen que ahora te compartimos te damos la solución, la quinta persona se encuentra a lo lejos en la nieve y la puedes ver en el círculo rojo que se ha colocado en la imagen, está justo atrás de la espalda de la anciana que carga el violín.

Ahora que ya conoces la respuesta, puedes compartir con tus seres queridos este reto viral, será emocionante saber sí podrán o no superarte.

Con información de depor.com