Reto visual ¿Dónde está la piña? Si la encuentras en 2 segundos eres experto. Foto: www.freepik.es

Pon a prueba todas tus habilidades con este reto visual de la piña, muy poco pueden responderlo, ¿estás a la altura de este desafío?

En La Verdad Noticias te revelamos que el 90 por cierto de los usuarios han perdido la paciencia con este acertijo visual, ya que, no es tan sencillo cómo pensaban, ¿podrás lograrlo tú?

Hace poco te pedimos encontrar en 6 segundos a la quinta persona, pero ahora, necesitamos que descubras en qué lugar se esconde la piña.

¿En qué sitio está escondida la piña?

¿Dónde está la piña? Foto: depor.com

Mira la imagen que te compartimos, tienes tan solo dos segundos para hallar el escondite de la piña, la fruta más conocida por tener púas en todo el cuerpo y una cabeza con puntas verdes que es inconfundible, ¿ya la viste?

Recuerda que si no has logrado responder este desafío en el tiempo estipulado, no pasa nada, puedes tardar un poco más, es cuestión de práctica, si quieres ser más rápido tendrás que hacer más de estos acertijos visuales.

Respuesta del reto visual

Aquí está la piña. Foto: depor.com

Si no lograste encontrar la piña, no te preocupes, aquí te damos la respuesta que tanto estuviste buscando, aunque no lo creas, estaba frente a tus ojos, pues esta fruta tropical se encontraba justo debajo del cajón, ¿la puedes ver?, sin duda tenía un buen escondite, así que es normal que no la hayas visto rápidamente.

Ahora que ya sabes la respuesta de este reto, desafía a tus amigos y familiares, es una manera divertida de pasar tiempo con ellos y claro, también podrás saber si alguno de ellos es más hábil que tú.

Con información de depor.com