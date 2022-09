Reto visual ¿Cuál es el horrible error que esta profesora cometió en su salón? Foto: pexels.com

Si quieres divertirte en grande este reto visual es para ti, pues te pide agudizar los sentidos para lograr descubrir que hizo una profesora enfrente de sus alumnos, ¿podrás encontrar el error que cometió?

En La Verdad Noticias te revelamos que miles de usuarios en la red han intentado responder este desafío visual en menos de 6 segundos, pero muy pocos lo han logrado, ¿tú podrás?

Hace poco te pedimos encontrar una piña, pero ahora, vamos a pedirte que ubiques un erro terrible que comete una profe, ¿estarás al nivel del reto?

Mira la imagen ¿Qué error garrafal cometió la profesora?

Profesora en clase. Foto: depor.com

En esta ilustración se puede ver un salón de clases con varios alumnos y una profesora, la cual se encuentra frente al pizarrón donde al parecer está intentando borrar lo escrito en gis sobre él, pero a pesar de que lo intenta, tal vez puedas notar que algo no está bien, ¿lo está haciendo mal?, ¿ya viste el error?, ¡tienes solo 6 segundos para hallarlo!

Te puede interesar: Reto visual solo para cracks ¿Podrás ver a la segunda persona en la imagen?

Respuesta del reto visual

Respuesta del reto. Foto: depor.com

Si tras minutos de intentar encontrar la respuesta a este acertijo visual no lo has conseguido, no te preocupes, no significa que no eres inteligente, simplemente, ocurre que no has desarrollado aún todas tus habilidades mentales, las cuales son clave para este momento, así que tú no te preocupes, solo necesitas practicar más.

Por otro lado, aquí te damos la respuesta, cómo puedes ver siempre estuvo frente a tus ojos, pues el grave error que ha cometido la profesora es que intenta borrar con la mano, pero sin el borrador, ya que este lo tiene en la mano izquierda y no en la derecha donde debería estar.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de depor.com