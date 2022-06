Reto visual ¿Cuál es el error que hay en el teclado? Tienes solo 3 segundos. Foto: www.freepik.es

Los retos visuales son perfectos para desafiar tu mente, por eso, aquí te compartimos uno que te pide ser resuelto en tan solo 3 segundos, ¿estás a la altura del desafío de este teclado?

En La Verdad Noticias te revelamos que, si no puedes resolver este reto en el tiempo estipulado no significa que no eres inteligente, simplemente necesitas desarrollar más esta habilidad para que poco a poco puedas ir mejorando, pues recuerda que, ¡la práctica hace al maestro!

Hace poco te pedimos encontrar cuántos murciélagos completos había en una imagen, pero ahora, queremos que encuentres un pequeño error en un teclado de computadora, pues creemos que estás listo para este nuevo acertijo visual.

Reto visual ¿Qué error ves en el teclado?

Teclado con error. Foto: depor.com

Date un espacio para ver cuidadosamente esta imagen, pero no te tomes demasiado tiempo, recuerda que para que ganes este desafío únicamente tienes que tardar 3 segundos, sé sincero contigo mismo y no te frustres si no lo logras percibir de inmediato, esto es normal si no tienes práctica, pero si lo has conseguido, entonces disfruta de tu victoria y recuerda desafiar a los que más quieres con este mismo acertijo.

Imagen con la respuesta del acertijo visual

Respuesta del desafío visual. Foto: depor.com

Cómo puedes ver la respuesta a este desafío, siempre estuvo delante de ti, el pequeño era error casi imperceptible, así que, seguro que te ha hecho perder por un momento la cabeza, pero ahora, ya sabes que había dos teclas con el número 8, ahora que lo visualizas parece que era demasiado fácil encontrarlas, pero no te sientas mal por ello, en realidad muchos más han caído rendidos, ahora solo te queda practicar mucho más si quieres mejorar en tus habilidades visuales.

