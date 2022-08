Reto viral ¿Eres un prodigio? Descúbrelo viendo la cara de este imponente felino. Foto: www.freepik.es

Conoce más sobre ti con este reto viral, aquí el desafío es que puedas descubrir lo que otros no verían en la cara de un felino, si puedes hacerlo, significa que eres un verdadero prodigio.

En La Verdad Noticias te revelamos que los retos son divertidos y muchas veces te ayudan a desafiar tu mente, para poder resolverlos más rápidamente, lo único que tienes que hacer es realizar muchos con frecuencia.

Hace poco te pedimos encontrar los lápices con doble punta en 5 segundos, pero ahora, te retamos encontrar en la mirada de un felino lo que pocos pueden ver.

¿Dónde se esconden las dos mujeres en la cara del felino?

Ilustración del felino. Foto: depor.com

Solo puedes mirar la imagen 6 segundos, el objetivo es encontrar en esa cantidad de tiempo a las dos mujeres que ahí están, aunque no a simple vista, pues son parte de la mirada de un felino, ¿ya las viste?

Recuerda que si no lograste resolver el reto en el tiempo establecido no hay problema, puedes hacerlo en más tiempo, todo lo que te hace falta es práctica, así que no te desesperes.

Te puede interesar: Reto visual solo para cracks ¿Podrás ver a la segunda persona en la imagen?

Respuesta del reto visual

Respuesta del test. Foto: depor.com

Si te has dado por vencido y aún no viste a las dos mujeres en la cara del tigre, no te preocupes, aquí te revelamos la respuesta. La primera mujer la verás de espalda, sus piernas y glúteos forman el hocico del felino, mientras que la parte superior de su cuerpo se encuentra en la frente y los ojos.

La segunda mujer está, también de espaldas, sus glúteos se ven en la quijada del felino y su espalda está abrazada por la primera mujer.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de depor.com