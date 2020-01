Reto ENERO 2020 para BAJAR de peso

AMLO nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tiene entre sus propósitos de Año Nuevo es que a todos los mexicanos les vaya muy bien. . . . . #amlo #andresmanuellopezobrador #propósitosdeañonuevo #mexicanos #buenavibra✌ #amlopresidente #2020

A post shared by La Verdad Noticias (@laverdad.noticias) on Dec 31, 2019 at 7:38pm PST