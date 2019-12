Resiliencia, comprensión y evolución a través del PERDÓN

El día de hoy, la instructora máster en cristaloterapia, psicóloga educativa, hipnoterapeuta transpersonal y mastér en Programación Neurolingüística Angelina Ahumada de Alternativa, en su colaboración para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, nos explica sobre el valor del PERDÓN.

Uno de los casos de resiliencia que mayor alegría me ha dado este año es haber visto el cambio sorprendente y escuchado la tranquilidad y bienestar que el perdonar ha dado.

Primer caso

Antier vino a visitarme Gloria para platicarme de sus avances y como se ha sentido. Recordaba cuánto resentimiento tenía a su ex esposo antes de venir a terapia y cuánto dolor había en su corazón.

Reconoce y menciona que vivía sumergida en un mar de lágrimas de victimes a lo largo de su matrimonio pues permitía que su esposo fuera agresivo con ella física, mental y emocionalmente.

Ella acudió a terapia y talleres por sugerencia de su gastroenterólogo a quien agradezco por compartir con quienes llegan a su consultorio y él siente que requieran de mi apoyo.

Gloria comentó lo difícil que había sido superar esa situación no obstante en la terapia se abrió a la posibilidad de sanar y decidir perdonarlo. Lograr perdonar resultó para ella la gran bendición este año.

Ciertamente luce más bella y tranquila pues dejó atrás el gesto de amargura y agobio y ahora se ve más tranquila y en paz consigo misma en compañía de su hijo.

El problema del estómago desapareció, sin embargo después tantos años de impaciencia, estrés y ansiedad le provocaron que tuvieran que quitarle la vesícula. Ahora cuida organismo con paz y amor.

Tuvo una conversación profunda con su hijo adolescente pidiéndole perdón por haberle inculcado resentimiento al quejarse de su papa.

Mencionó que realmente hizo los ejercicios y cartas que le sugerí y resultó milagroso pues una mañana despertó sintiendo una enorme gratitud hacia el esposo porque gracias a él había tenido esos hijos.

Estaba emocionada recordando la plática con su hijo acerca de la conveniencia de tener un acercamiento con su padre y trabajar el perdón. Ahora puede decir que la prueba ha sido superada.

Ella le escribió una carta perdonándolo desde lo profundo de su alma al ex marido que ciertamente llegó a su corazón a lo cual él respondió pensando como si ella quisiera regresar pero ni te confundas, le dijo, sólo quiero decirte que ahora me siento agradecida por todo lo que viví contigo que me ha hecho ser la mujer fuerte que soy y por el bien de nuestro hijo, y de nosotros mismos, agradezco que la relación ahora sea de respeto y amabilidad.

Entendí que siempre serás su padre y yo su madre y será sano que nuestro hijo crezca teniendo una relación amorosa y abierta contigo en esta importante etapa de su adolescencia.

Fue increíble ver como en el taller de Simboloanálisis, que fue el primer taller al cual se inscribió incluso antes de venir a terapia, Gloria colocó en su mandala, realizado en el taller, la imagen de una mujer con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada tocándose la frente con cara de sufrimiento.

Le pregunté qué le había ocasionado un gran sufrimiento en los años recientes, que era una situación dolorosa y que no quería ver ya que la mujer en la imagen del mandala estaba con los ojos cerrados.

Se quedó muda sintiéndose realmente sorprendida de que ese doloroso evento apareciera en forma de símbolo y haberlo puesto inconscientemente exactamente en la sección del mandala del periodo de su vida en que había sucedido.

Las lágrimas brotaron y sintiéndose en confianza logró decir que hija se había suicidado en ese tiempo. Siempre me sorprendo con la exactitud y sabiduría en que el inconsciente se comunica a través de símbolos.

Posteriormente en sesiones de terapia individual la guié a comunicarse espiritualmente con su hija adolescente que había fallecido para entender la lección, comprender y lograr perdonar esa situación.

A través de un profundo ejercicio de sanación del alma pudo eliminar la gran culpabilidad que la embargaba. Comentó cuanto agradecía haber logrado superar esa gran pérdida y de ver a su hija tranquila en la luz.

Doy gracias a Dios y a todos los Angeles que se encargaron de este resultado.

Segundo caso

Otro caso que agradecí fue el de una preciosa joven modelo pelirroja que acudió a terapia pues guardaba gran resentimiento y enojo a su padre que la hería verbalmente diciéndole que estaba tan flaca y plana como escoba, lo cual le producía un gran dolor.

En esos días el padre estaba en etapa terminal en estado de coma en el Centro Médico y ella quería ver en el pasado una vida que le indicara porqué lo había escogido como padre.

En la segunda sesión en estado hipnótico la llevé a un profundo ejercicio de perdón hablando con su padre hospitalizado y ella desde mi mesa de terapia.

Le hice la sugestión hipnótica de hablar con él y que cuando ella estuviera lista podría susurrar físicamente al oído del padre por todo lo que ella estaba agradecida, pedía perdón, lo perdonaba y ella se perdonaba. Fue una larga sesión del perdón.

Al día siguiente de la sesión, la joven me llamó para decirme que saliendo de nuestra sesión se había ido al hospital y había hablado con el padre y pocos minutos después había fallecido en paz.

Se sentía tranquila y agradecida de haberse llenado de amor, paz y gratitud pues sabía inconscientemente que su padre estaba esperando ese acto de perdón.

Pudo valorar todo lo que el padre había hecho por ella y lo más importante: haberle dado la vida. El descansa en paz y ella continua su vida con mayor sentido y comprensión. Los meses de duelo se acortaron gracias a la despedida desde el alma.

Agradezco la maravillosa herramienta que es la Hipnoterapia Transpersonal y a la sabiduría del inconsciente de todos los involucrados por facilitar esta profunda sanación del alma.

