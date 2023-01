Remedios para el estreñimiento en bebés recién nacidos

Algunas mamás primerizas están descubriendo esta etapa de la maternidad, por lo que algunas mujeres se preocupan por el estreñimiento en bebés recién nacidos, y en La Verdad Noticias te compartimos lo que debes saber y cómo identificar que tu bebé no puede hacer del baño.

Pero, ¿cuánto tiempo puede durar un bebé sin hacer del baño? Un bebé que toma leche de fórmula, defeca por lo menos una vez casi todos los días, pero a veces pasa de un día a 1 entre deposiciones, pero si el bebé no defeca al menos una vez al día, significa que no está comiendo lo suficiente.

De acuerdo a los expertos, no viene definido por la ausencia de heces, sino por la consistencia de las heces, suelen ser duras y secas, pues es una de las principales causas de acudir al pediatra.

¿Qué se le puede dar a un bebé recién nacido con estreñimiento?

Los padres pueden cambiar la fórmula, pero deben acudir con los expertos

Algunas mujeres se han preguntado qué le pueden dar a sus bebés recién nacidos para aliviar cólicos o que tienen dificultades para hacer sus necesidades, por lo que las mujeres que están amamantando, podrían eliminar ciertos alimentos como los lácteos, pero es posible que tengan que intentar con varios alimentos para identificar qué cambios hacer en la dieta.

Para los bebés con fórmula, los padres pueden intentar cambiar la fórmula, una más suave o sin lactosa, pero deben consultar primero con un pediatra. Por otro lado, una pequeña cantidad de jugo de manzana pura puede ayudar a ablandar las heces, pero antes debes consultar al experto.

Cabe mencionar que una vez que se introduce la fruta y la verdura en la dieta del bebé, muchos de los pequeños que eran estreñidos, dejan de serlo.

¿Por qué se estriñen los bebés recién nacidos?

Si las heces son duras y secas, es posible que esté estreñido

Los expertos comentan que una vez que el bebé ha eliminado el meconio, que es el nombre que recibe a las primeras deposiciones del bebé, se debe prestar atención a la consistencia y la forma de las deposiciones.

Si la frecuencia del bebé es muy baja, lo primero que se debe comprobar es que si está amamantando bien, si no es así, tiene poco o nada que evacuar, pero no se trataría de un caso de estreñimiento del recién nacido. Pero si el bebé come bien, y tras un par de días no hace del baño, y sus heces son duras y secas, es posible que esté estreñido.

Los expertos mencionan que alrededor del 95% de los casos son de tipo funcional, no se debe a una causa orgánica, pero es más común en bebés que toman leche de fórmula que los que toman leche materna, pero en ambos casos se encuentra vinculado a una inmadurez del colon, por lo que deben acudir a los expertos.

