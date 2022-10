Remedios caseros para los fuegos en la boca

¿Has tenido fuegos labiales? En La Verdad Noticias te compartiremos los mejores remedios caseros para los fuegos labiales, no sin antes informarte que éstos no son más que infecciones bucales ocasionadas por el virus del herpes.

Es por eso que una vez que tengas alguno, el virus se quedará en tu cuerpo, pero el fuego podrá o no salir eventualmente, razón por la que deberás de estar alerta para cuando de manera inesperada te salga uno.

Los mejores remedios caseros a los que puedes acudir para los fuegos labiales, son:

Tener una buena higiene bucal y usar un cepillo de cerdas suaves.

Consumir suplementos de vitamina B-12.

Enjuagarte la boca con té de manzana o aplicar la bolsita directamente a la llaga para desinflamarla.

Aplicar en la llaga un gel de aloe vera.

Chupar cubitos de hielo.

Enjuagarse con aceite de clavo.

Evitar las comidas ácidas, saladas y picantes.

Evitar las bebidas calientes.

Evitar las comidas con bordes rugosos como lo son las tostadas.

Con estos remedios, tu fuego deberá de desaparecer en un lapso de unos cuantos días, no obstante, si en un máximo de 3 semanas no se te ha quitado, es el indicativo más claro de que debes de ir de una vez por todas con tu médico de confianza.

Remedios caseros para los fuegos en la boca en niños

Dado que los niños no suelen saber ver por sí mismos, lo que los adultos deben de hacer es evitar que ese virus se siga propagando, recomendándoles que no se los revienten aunque duela, decirles que no se rasquen o toquen el fuego, que no comparta bebidas o comida con sus compañeros y puedes proceder a aplicarles hielo y prepararles licuados fríos para que sientan alivio a la par que se hidratan.

Remedios caseros para los fuegos en la boca en bebés

Cuando hay un nuevo miembro en la familia, es natural que los adultos deseen besarlos por la ternura que les puede ocasionar, sin embargo, no es recomendable que lo hagan porque apenas están fortaleciendo su sistema inmunológico y no querrás que se contagien de fuegos bucales; si desafortunadamente tu bebé o algún bebé que conoces lo tiene, lo que mejor que puedes hacer o recomendar hacer, es:

Darle leche para que no se deshidrate.

No ofrecerle zumos ácidos o comidas con sal.

Lavarle la boca con una gasa húmeda luego de cada comida (recuerda también lavarte tus manos antes y después de hacerlo).

Además de eso, puedes aplicarle el antiséptico o antiviral que te recomiende tu pediatra.

¿Por qué se producen los fuegos en la boca?

Tal y como te lo hemos informado en La Verdad Noticias, los fuegos labiales son causados por una infección con el virus del herpes simple, una vez que ya adquiriste el virus, éste se alojará en el sistema del cuerpo y puede que aparezcan cada cierto tiempo en tu boca.

Recuerda que aunque te parezca tentador reventarlo, no lo debes de hacer. porque si no, te provocarás cicatrices y podrás transmitir el virus a otras partes del cuerpo o a otras personas. Ahora, ya conoces cuáles son los remedios caseros para este mal.

