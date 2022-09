Remedios caseros para infección urinaria

En La Verdad Noticias sabemos que no es nada grato ni sano tener infecciones urinarias, sobre todo porque estas pueden afectar a cualquier parte del sistema urinario, es decir, los riñones, la vejiga y la uretra. Si recientemente adquiriste una, no te preocupes, porque nosotros te compartiremos los mejores remedios caseros para una infección urinaria.

Tomar líquidos.

Uno de los remedios naturales más efectivos para combatir las infecciones urinarias es mantenerse hidratado pues es así como al orinar iremos eliminando las bacterias del tracto urinario que necesitamos que sean expulsadas.

Consumir vitamina C.

Anteriormente te llegamos a informar sobre varios beneficios de consumir vitamina C todos los días, pero en este caso, se cree que la vitamina C aumenta la acidez de la orina, eliminando así las bacterias que causan esta infección. Algunos de los alimentos con vitamina C, son las frutas cítricas, los pimientos rojos y verdes, el kiwi, las fresas, melón, tomates, verduras como el brócoli, etc.

Tomar jugo de arándano.

El arándano es otro de los remedios caseros más útiles para las infecciones urinarias, ya que su función principal es la de evitar que las bacterias se adhieran al tracto urinario, eso sí, siempre será mejor tomarlo sin azúcar.

Remedios caseros para infección urinaria estando embarazada

Remedios caseros para infección urinaria estando embarazada

Las infecciones en el embarazo son más comunes de lo que creemos, pero… ¿qué es lo que podemos hacer en caso de tener una?, lo mejor que puedes hacer es orinar, así que no se te olvide beber mucha agua, consumir cítricos para obtener vitamina C, comer calabaza para desinflamar tus vías urinarias y comer cebolla por un fin diurético.

Te puede interesar: Remedios caseros para el estreñimiento

Remedios caseros para infección urinaria en perros

Remedios caseros para infección urinaria en perros

Las infecciones urinarias en los perros, ocurren cuando las bacterias con las que convive en su dìa a día, llegan a sus vías urinaria, si ya sabes que tu mascota tiene una de estas infecciones, los mejores remedios caseros a los que puedes acudir son: aumentar la ingesta líquida de tu perro, no obligarlo a que retenga su orina, prepararle un jugo de naranja, darle arándanos y bañarlo con agua caliente con dos cucharaditas de vinagre de manzana.

Remedios caseros para infección urinaria en gatos

Remedios caseros para infección urinaria en gatos

Si lo que quieres es curar la infección urinaria de tu gato, los remedios caseros que puedes utilizar son los arándanos solos o en jugo, agua de cebolla, darle líquidos y suplementos de vitamina C. Recuerda llevar a tus mascotas al veterinario al menos dos veces al año para una revisión general.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!